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Звезды, борющиеся с неизлечимыми заболеваниями
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Звезды, борющиеся с неизлечимыми заболеваниями 

WMJ.ru 8 часов назад
Фото: WMJ.ru
Как известно, от болезней на застрахован никто, даже самые знаменитые, успешные и богатые. Не веришь? WMJ.ru расскажет о звездах шоу-бизнеса, которые на протяжении многих лет борются с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, но при этом стараются жить полной жизнью.

Семейство Хадид

Звездная семья Хадид практически в полном составе страдает неизлечимыми заболеваниями. Так, у супермодели Беллы, ее брата Анвара и мамы Иоланды Фостер несколько лет назад диагностировали хроническую болезнь Лайма (прим. WMJ.ru: болезнь Лайма — инфекционная болезнь, которая поражает нервную и сердечно-сосудистую системы, суставы и не только) . Как рассказывала сама Белла, на пике болезни она едва могла связно говорить и постоянно чувствовала себя очень уставшей, поэтому была вынуждена иногда переносить даже самые важные фотосессии.
Но я не сдаюсь. Если я не буду работать, кто-то займет мое место,
— говорила она.
Что касается Джиджи, то она страдает от болезни Хашимото — хронического воспалительного заболевания щитовидной железы. Это приводит к тому, что ее вес постоянно колеблется. Из-за этого Джиджи периодически критикуют пользователи Сети, то обвиняя ее в излишней худобе, то, наоборот, в том, что она поправилась. Устав от этого, супермодель сделала заявление, рассказав о своей болезни.
Я всегда ела одинаково, но сейчас мое тело ведет себя по-другому, потому что мое состояние улучшилось. Честное слово, худоба — не то, чего я хочу, но так я чувствую себя лучше. Последние несколько лет мне оказывают прекрасную медицинскую помощь, чтобы бороться с симптомами, в том числе с усталостью, проблемами с метаболизмом, способностью тела сохранять тепло,
— сообщила она.

Селена Гомес

В 2013 году у Селены Гомес обнаружили одно из самых тяжелых аутоиммунных заболеваний — красную волчанку, которая поражает кожу, суставы, клетки крови, почки и другие органы. Певице пришлось пройти курс химиотерапии, побочными эффектами которой стали панические атаки и депрессия. Из-за этого Гомес была вынуждена сделать паузу в карьере.
Я хочу быть активной и сосредоточиться на здоровье, поэтому я решила, что лучшее сейчас — взять перерыв. Спасибо моим поклонникам за поддержку,
— сообщила она.
Спустя некоторое время Селена набралась сил и продолжила работать. Но болезнь снова взяла верх. Летом 2017 года Гомес перенесла операцию по пересадке почки, донором которой стала ее подруга, актриса Франсия Райса.

Ким Кардашьян и Кара Делевинь

В 2010 году Ким Кардашьян диагностировали хроническое аутоиммунное заболевание псориаз. Оно поражает кожу, покрывая ее многочисленными бляшками и доставляя сильнейший дискомфорт. Кардашьян открыто говорит о своем недуге. Оказалось, что псориазом вот уже много лет страдает и ее мама Крис Дженнер, так что Ким оно, можно сказать, передалось по наследству.
У всех псориаз проявляется по-разному. Это сухие розовые бляшки, покрывающие тело. Иногда они чешутся, иногда кожа отслаивается. Конечно, я надеюсь на выздоровление, но учусь жить с этим недугом. Я решила, что, раз все знают о моем заболевании, я буду говорить о нем открыто,
— заявляла ранее она.
Бороться с болезнью Ким помогает строгая диета, разработанная ее дерматологом, и специальный крем.
Этим же недугом страдает муза Карла Лагерфельда супермодель и актриса Кара Делевинь. Загруженный график, стрессы, тревога послужили причиной обострения псориаза, из-за чего она даже хотела отказаться от карьеры.
Я хочу петь, сниматься в кино, тусоваться, но не заниматься тем, что заставляет мою кожу пылать. Сейчас моя основная занятость — мода, но я не знаю, как поведет себя моя болезнь в будущем,
— рассказывала Кара.

Майли Сайрус

У скандально известной певицы Майли Сайрус тахикардия — нарушение сердечного ритма, при котором увеличивается частота сердечных сокращений. Впервые о своем недуге Майли рассказала в автобиографии.
У меня не опасная форма тахикардии, и болезнь не причиняет мне боли. Но это вызывает у меня беспокойство. Ведь, играя на сцене, я полностью забываю о своих проблемах со здоровьем, и это может еще больше навредить моему сердцу,
— говорила она.

Юлия Началова

В прошлом году на одном из мероприятий поклонники Юлии Началовой обратили внимание на руки певицы, поскольку ее пальцы были покрыты крупными шишками. Оказалось, что артистка страдает от мигрирующей подагры — болезни, при которой воспаляются и разрушаются суставы.
Первый раз я столкнулась с этим лет восемь назад. Но в связи с тем, что я откладывала все на потом, в принципе, я сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня называется мигрирующая подагра: она где захотела, там и появилась,
— признавалась она.
Подагра стала последствием неудачной пластической операции. Больше 10 лет назад Началова увеличила грудь, но имплантаты не прижились и началось заражение крови, что привело к нарушению функции почек, а затем возникла подагра. Сейчас Юлии приходится тщательно следить за диетой, чтобы беречь почки от излишней нагрузки.

Пинк

Пинк с двух лет болеет астмой (прим. WMJ.ru: астма — врожденное заболевание дыхательных путей, сопровождающееся одышкой и отеком легких) . Она дает концерты по всему миру, поэтому ей пришлось потрудиться, дабы избежать приступов болезни. Она научилась петь, дыша животом, а не грудной клеткой. Но даже это не уберегло звезду от коварной болезни. В 2006 году после концерта в Нью-Йорке Пинк экстренно госпитализировали с серьезным приступом астмы. К счастью, ей удалось поправиться. Сейчас певица старается тщательно следить за своим здоровьем.

Лил Уэйн

Один из самых популярных и успешных рэперов мира, четырехкратный обладатель премии «Грэмми» Лил Уэйн, с детства страдает от эпилепсии. По его словам, он всю жизнь боялся, что очередной приступ может привести к летальному исходу, но мама помогла ему «приручить» болезнь.
Мама помогла мне поверить в себя. Каждое утро она заставляла меня пить смесь из соды и кодеина, который избавлял от боли и спазмов,
— говорил он.
Однако в 2016 году из-за работы, нервов и стресса у Лила случилось два приступа эпилепсии, после чего он был экстренно госпитализирован. Та же история повторилась год спустя. Рэпера обнаружили без сознания в номере отеля, увезли в больницу, где случился еще один приступ. Тогда артиста чудом удалось спасти. Спустя некоторое время Уэйн оправился и продолжил заниматься творчеством.
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