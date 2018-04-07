Серябкина продемонстрировала пышные формы

Ольга Серябкина поделилась с подписчиками довольно откровенными фотографиями. При этом пост её был посвящен футболу, что характерно.

Меня всегда окружали люди, которые не боятся рисковать. Я сама привыкла жить по принципу — ставить всё на кон. Может, это и кажется легкомысленным, но я уверена, что без риска не бывает побед. Мы тут с девочками решили заключить пари на то, кто станет чемпионом России по футболу в этом году. Я, недолго думая, решила поставить на Спартак 💪🏼 Всегда держу за них кулачки. Почему-то интуиция подсказывает, что они будут в фаворе)) И вообще, лапуси, отпишите, может, среди вас есть болельщики? На кого поставили бы вы? — подписала вызывающие кадры в купальнике певица.

Чего и следовало ожидать: большинство комментирующих обратили внимание на пышные формы Серябкиной, а не на обсуждение перспективности команд отечественного футбола.