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Маликов решил покаяться в своих грехах
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Маликов решил покаяться в своих грехах 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @dmitriy_malikov
Певец поделился с поклонниками фотографией со своего отдыха в Греции. Под кадром с живописным пейзажем Дмитрий Маликов решил поделиться своими мыслями:
Сегодня такой день, когда хочется вспомнить в очередной раз о своих грехах, покаяться (хотя это нужно делать каждый день) и простить всех недоброжелателей.. Мира всем и благоденствия!
Подписчики поблагодарили Дмитрия за тепле слова и поздравили в ответ. А кто-то решил поразмышлять, какие же у певца могут быть грехи:
Дима ну какие у вас могут быть грехи, вы сама чистота? Ну если раннее порочный союз с грешной Ветлицкой?
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