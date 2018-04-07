Маликов решил покаяться в своих грехах

Певец поделился с поклонниками фотографией со своего отдыха в Греции. Под кадром с живописным пейзажем Дмитрий Маликов решил поделиться своими мыслями:

Сегодня такой день, когда хочется вспомнить в очередной раз о своих грехах, покаяться (хотя это нужно делать каждый день) и простить всех недоброжелателей.. Мира всем и благоденствия!

Подписчики поблагодарили Дмитрия за тепле слова и поздравили в ответ. А кто-то решил поразмышлять, какие же у певца могут быть грехи: