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Внешний вид Барановской поразил поклонников
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Внешний вид Барановской поразил поклонников 

Рамблер 5 часов назад
В столице стартовал благотворительный сезон. А открыли его балом Фонда имени бизнесмена и филантропа Михаила Рудяка. На мероприятии присутствовали многочисленные звезды. Там же поклонники и приметили Юлию Барановскую, чей вид поразил их.
Соцсети
Известная ведущая предстала перед публикой и своими популярными коллегами в черном длинном платье, практически полностью украшенном пайетками. Особенностью наряда стало то, что платье девушка выбрала полупрозрачное, чем подчеркнула и привлекла внимание к своей фигуре.
Поклонники не стали молчать и активно хвалили образ ведущей в социальных сетях, отмечая, что после разрыва "со своим горе спортсменом" она "заметно расцвела" и "шикарно выглядит".
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