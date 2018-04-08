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Дочь Пугачевой и Галкина спела пасхальную песню
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Дочь Пугачевой и Галкина спела пасхальную песню 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @alla_orfey
Артистка поделилась с подписчиками в Инстаграме редким семейным видео. На нем дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполняет праздничную композицию.
Христос Воскресе!
— коротко и емко подписала публикацию Пугачева.
Поклонники оценили талант дочери, а также написали, что та растет очень красивой девочкой:
Воистину Воскресе! Храни Бог эту удивительно светлую Девочку! и всю Вашу красивую Семью!❤
Напомним, двойняшки дочь Елизавета и сын Гарри появились на свет благодаря услугам суррогатной матери в 2013 году.
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