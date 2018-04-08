Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 7 Апр 2018 в 7:58 PDT Популярная актриса вернулась в известный универмаг за покупками. Ситуация, казалось бы, обычная, но не на фоне недавнего скандала с сумкой, которую продали Хилькевич.

Снимок звезда подписала с юмором:

Два раза в одну и ту же реку не войти))) так что, давай, ЦУМ не подведи

Дело в том, что в конце 2016 года Анна отправилась за покупками в ЦУМ и приобрела там сумку бренда Dolce&Gabbana за 140 тысяч рублей. В тот же день у нее оторвался ремешок, и она решила вернуться в магазин, чтобы заменить вещь. Такого же изделия в наличии не нашлось, а в парижских магазинах продавцы и вовсе развели руками, сказав, что такой сумки в коллекциях Dolce&Gabbana они припомнить не могут.

Публикация от Alla Verber (@verberalla) 7 Окт 2016 в 6:10 PDT Тогда актриса публично обвинила ЦУМ в том, что они продают подделки. После этого заявления с Хилькевич связались представители бренда, а директор магазина Алла Вербер заявила, что подделок в ЦУМ нет и быть не может.

Хилькевич даже пришлось опубликовать пост с извинениями, а позже публикацию прокомментировал сам Стефано Габбана. Он попросил актрису проверять информацию прежде чем делать такие громкие заявления.