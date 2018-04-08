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Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
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Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой 

Рамблер 7 часов назад
Популярная актриса вернулась в известный универмаг за покупками. Ситуация, казалось бы, обычная, но не на фоне недавнего скандала с сумкой, которую продали Хилькевич.
Снимок звезда подписала с юмором:
Два раза в одну и ту же реку не войти))) так что, давай, ЦУМ не подведи
Дело в том, что в конце 2016 года Анна отправилась за покупками в ЦУМ и приобрела там сумку бренда Dolce&Gabbana за 140 тысяч рублей. В тот же день у нее оторвался ремешок, и она решила вернуться в магазин, чтобы заменить вещь. Такого же изделия в наличии не нашлось, а в парижских магазинах продавцы и вовсе развели руками, сказав, что такой сумки в коллекциях Dolce&Gabbana они припомнить не могут.
Тогда актриса публично обвинила ЦУМ в том, что они продают подделки. После этого заявления с Хилькевич связались представители бренда, а директор магазина Алла Вербер заявила, что подделок в ЦУМ нет и быть не может.
Хилькевич даже пришлось опубликовать пост с извинениями, а позже публикацию прокомментировал сам Стефано Габбана. Он попросил актрису проверять информацию прежде чем делать такие громкие заявления.
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