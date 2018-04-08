Айза Анохина рассказала о своем трудоголизме

Девушка заметила, что ей совершенно не обязательно работать каждый день, чтобы содержать семью, она может себе позволить сидеть дома, ведь деньги ей приносит успешный бизнес, подаренный мужем. Кроме того, супруг Анохиной может содержать семью без каких-либо проблем.

Причина трудоголизма Айзы в том, что девушка уважает себя и своего супруга. "Я работаю для того, чтобы меня больше никто никогда не смог унизить, тем, что я никто!" — откровенно заявила Анохина. Айза отметила, что любит трудиться везде — дома, в спортзале, на работе, с детьми, и благодарит мужа за то, что он дает ей возможность "потешить самолюбие".

"Я работаю, потому что так, я не теряю себя и очень гармонично чувствую себя работающей мамой", — написала в качестве заключения Айза.