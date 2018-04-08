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Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
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Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур 

Рамблер 1 час назад
Спустя 7 лет Эштон Катчер поведал прессе о событиях, которые происходили во время бракоразводного процесса с Деми Мур.
Причина их расставания проста: актер изменил жене с молодой старлеткой. Та не смогла держать рот на замке и рассказала о бурной ночи со звездой журналистам из таблоидов.
Сердце Деми Мур было разбито, и она подала на развод. Процесс был изнуряющим и растянулся на целых два года.
Сразу после расставания с Деми Эштон уехал в горы, взяв с собой только недельный запас еды и бумагу с ручкой. Там он излил на бумаге всю горечь и написал письмо каждой из своих экс-пассий. Он поведал о том, что его волновало в отношениях и таким образом пытался осознать, что же натворил в этот раз.
Что ответили бывшие девушки Катчера неизвестно, зато сам актер утверждает, что эта поездка исцелила его. Актер уверен, что это была лучшая терапия.
Сейчас Эштон Катчер счастливо женат на актрисе Миле Кунис. Пара воспитывает троих детей.
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