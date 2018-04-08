Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур

Причина их расставания проста: актер изменил жене с молодой старлеткой. Та не смогла держать рот на замке и рассказала о бурной ночи со звездой журналистам из таблоидов.

Сердце Деми Мур было разбито, и она подала на развод. Процесс был изнуряющим и растянулся на целых два года.

Сразу после расставания с Деми Эштон уехал в горы, взяв с собой только недельный запас еды и бумагу с ручкой. Там он излил на бумаге всю горечь и написал письмо каждой из своих экс-пассий. Он поведал о том, что его волновало в отношениях и таким образом пытался осознать, что же натворил в этот раз.

Что ответили бывшие девушки Катчера неизвестно, зато сам актер утверждает, что эта поездка исцелила его. Актер уверен, что это была лучшая терапия.