Пресняков опубликовал загадочный снимок

В прессе некоторое время назад появились слухи о беременности Натальи Подольской . При этом недавно женившийся Никита Пресняков с детьми обещал не тянуть. Так кто же этот младенец, на которого с умилением смотрит Владимир Пресняков : сын или внук? Сам певец сохранил интригу, коротко подписав фотографию в своем «Инстаграме»: «Вот это счастье».

@PRESNYAKOVVLADIMIR

Поклонники певца пришли в восторг от умилительного снимка и поспешили поздравить Владимира. «Как похож на папу? Поздравляем Вас!», «Что уже второй малыш? Поздравляю счастье и здоровье вашей семье», «Дедуля! Поздравляем!», — комментируют фолловеры.