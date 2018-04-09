Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам 

Представления о прекрасном у мужчин и женщин могут заметно отличаться, что касается, в частности, внешности. Некоторые голливудские звезды по неким причинам не пользуются популярностью у мужчин, которые отмечают, что не видят этих звезд привлекательными.
Гвинет Пэлтроу
На данный момент актриса является яркой поклонницей ЗОЖ, продвигая его в том числе в Голливуде. Притом многие девушки ей в этом подражают.
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Однако мужчины Пэлтроу при этом считают крайне непривлекательной, не уточняя причины.
Кристен Стюарт
На старте карьеры актриса больше нравилась противоположному полу, поскольку являлась женственной и милой.
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После обретения популярности Стюарт решила сделать очень короткую стрижку и перешла на светлый цвет волос, что, по мнению поклонников-мужчин, сделала ее излишне холодной и, кроме того, серьезной.
Ума Турман
Около 20 лет назад звезда получила статус одной из наиболее сексуальных женщин планеты, но в последнее время все кардинально изменилось.
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Знаменитость стала более естественной, отказалась от слишком яркого макияжа, по причине чего, предположительно, потеряла много фанатов, преимущественно мужчин.
Джулия Робертс
По версии авторитетного журнала People, знаменитость уже в пятый раз получила титул красивейшей женщины мира.
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Однако представители сильной половины не слишком понимают такие заключения экспертов, и некоторые считают звезду некрасивой из-за слишком широкого рта.
Энн Хэтэуэй
Аристократичные и утонченные черты лица, широкая улыбка и светлый взгляд делают данную участницу списка неповторимо очаровательной, но преобладающее число мужчин с этим не соглашаются.
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Как оказалось, многих из них отталкивают крупные черты лица девушки, большой рот и уши.
Рене Зеллвегер
Актриса, по факту, всегда выделялась своей необычной красотой на фоне своих коллег, но в последнее время мужская аудитория не считает Зеллвегер хоть сколь-нибудь привлекательной.
Anews
Когда многие восхищались некой неуклюжестью звезды, мужчины не могли понять, почему публика нашла в этом очарование.
Сара Джессика Паркер
Для значительного числа девушек вышеупомянутая представительница Голливуда является иконой стиля и фактически эталоном женской привлекательности. Однако некоторые мужчины считают актрису несовершенной по вине вытянутой формы лица и, кроме того, несколько крупноватой нижней челюсти.
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