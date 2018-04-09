«Минус 46»: Степаненко раскрыла секрет похудения

На днях артистке исполнилось 65 лет. Недавно поклонники были поражены тому, как сильно похудела Елена Степаненко . Вскоре звезда рассказала, как ей удалось избавиться от лишних килограммов.

8 апреля Елене Степаненко исполнилось 65 лет. Поздравлять супругу Евгения Петросяна начали еще 8 марта, когда на канале "Россия-1" показали ее юбилейный концерт. Поклонники были поражены, когда увидели феноменально постройневшую юмористку. Артистка свой внешним видом даже спровоцировала слухи о болезни, но позже она поспешила опровергнуть домыслы поклонников. Елена Григорьевна объяснила, что взялась за свою фигуру и избавилась от лишних килограмм намеренно.

По ее словам, она давно мечтала похудеть, но на перемены в жизни решилась лишь недавно. Степаненко не стала скрывать, что ей не нравилось ее отражение в зеркале.

Юмористка призналась, что ни от каких продуктов не отказывалась, а просто придерживалась популярной системы питания — есть часто и понемногу. Также она пила много воды и садилась есть только тогда, когда испытывала чувство голода. Так она ест 5-6 раз в день, но порция еды всегда умещается в ладошку. "Минус 46 килограмм и никакой пластики", — такого результата добилась Елена Григорьевна за месяц.