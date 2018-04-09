«Минус 46»: Степаненко раскрыла секрет похудения 

На днях артистке исполнилось 65 лет. Недавно поклонники были поражены тому, как сильно похудела Елена Степаненко. Вскоре звезда рассказала, как ей удалось избавиться от лишних килограммов.
8 апреля Елене Степаненко исполнилось 65 лет. Поздравлять супругу Евгения Петросяна начали еще 8 марта, когда на канале "Россия-1" показали ее юбилейный концерт. Поклонники были поражены, когда увидели феноменально постройневшую юмористку. Артистка свой внешним видом даже спровоцировала слухи о болезни, но позже она поспешила опровергнуть домыслы поклонников. Елена Григорьевна объяснила, что взялась за свою фигуру и избавилась от лишних килограмм намеренно.
По ее словам, она давно мечтала похудеть, но на перемены в жизни решилась лишь недавно. Степаненко не стала скрывать, что ей не нравилось ее отражение в зеркале.
Юмористка призналась, что ни от каких продуктов не отказывалась, а просто придерживалась популярной системы питания — есть часто и понемногу. Также она пила много воды и садилась есть только тогда, когда испытывала чувство голода. Так она ест 5-6 раз в день, но порция еды всегда умещается в ладошку. "Минус 46 килограмм и никакой пластики", — такого результата добилась Елена Григорьевна за месяц.
Обычно, когда люди сильно худеют, то у них возникают проблемы с обвисшей кожей, но артистке удалось избежать и этого. Она пояснила, что у нее хорошие гены, поэтому кожа очень эластичная. Спортом Степаненко почти не занимается. Она рассказала, что любит плавать, но делает это только на отдыхе. На здоровье она не жалуются. Елена Григорьевна заверила, что избавившись от лишних килограмм, стала чувствовать себя еще лучше, об этом она рассказала изданию "СтарХит".