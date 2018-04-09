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Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
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Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки 

WDay.ru 10 часов назад
Звезда совершенно не стесняется демонстрировать шикарные ноги.
У зарубежных селебрити выйти на красную дорожку или прогуляться по центру городу без юбки давно вошло в привычку. А российские знаменитости лишь в последнее время стали следовать их примеру.
На одном из последних концертов Виктория Дайнеко появилась в объемной ярко-красной рубашке до талии и… без юбки. Этот предмет туалета она решила заменить ультракороткими шортами, больше, по мнению поклонников, похожими на спортивные трусы.

Спасибо @muztv! С вами всегда весело!❤️

Публикация от  Виктория Дайнеко (@victoriadaineko)

Дополнила наряд певица черными колготками со стразами и ботильонами на скрытой платформе и огромном каблуке. Смотрелся наряд очень экстравагантно. И даже большинство подписчиков, вопреки обыкновению, не стали критиковать модный образ и напоминать Вике о том, что она взрослая женщина и мать очаровательной малышки. Они просто восхитились отличной фигурой и бесконечно длинными ногами певицы.
Впрочем, нашлись и консерваторы, отметившие, что все же не стоило забывать юбку дома. Ну или, на худой конец, выбрать шорты подлиннее. А кое-то из фолловеров заявил, что это новый тренд, и скоро так, как Дайнеко, будут одеваться многие девушки. И в чем-то они, действительно, правы. Может быть, не слишком стремительно, но модные «безъюбочные» тенденции набирают популярность.
Вот и Алена Водонаева на выходных решила покрасоваться перед двумя миллионами подписчиков в одном пиджаке и цветных колготках. Так девушка, по ее словам, собирается на отдых.

Время собирать чемодан ☂️ Как же я это "люблю" 👾

Публикация от  Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

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