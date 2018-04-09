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Сестра Маликова показала фото с его маленьким сыном
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Сестра Маликова показала фото с его маленьким сыном 

Рамблер 8 часов назад
Фото: @innamalikova
Новость о том, что в семье Дмитрия Маликова родился сын, в конце января облетела все российские СМИ. Даже для дочери певца факт появления брата стал неожиданностью: Стефании сообщили о том, что скоро в семье появится малыш, лишь за пять дней до его рождения.
Затем родители долго не могли определиться с именем для сына. В конце концов стало известно, что малыша назвали Марк.
Теперь же поклонники певца с нетерпением ждут, когда же Дмитрий и Елена покажут им лицо сына. Но звездные родители пока не торопятся это делать, да и вообще не балуют фанатов снимками с малышом.
Но вчера в сторис своего микроблога фото с племянником опубликовала сестра Дмитрия Инна. Певица отметила Пасху с семьей брата и с удовольствием пообщалась с двухмесячным племянником.
Лица маленького Марка на фото, разумеется, не видно: Инна держит облаченного в голубой комбинезон мальчика лицом к себе. Так что поклонникам пока остается только гадать, на кого же похож малыш звездной пары.
@innamalikova
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