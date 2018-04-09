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Лобода выходит замуж?
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Лобода выходит замуж? 

Рамблер 8 часов назад
Фото: @lobodaofficial
Светлана Лобода не перестает удивлять своих поклонников. Не так давно она наконец прекратила сплетни вокруг своего имени и домыслы насчет ее беременности, объявив о ней официально.
Вариантов того, кто же является отцом будущего ребенка нашлось не много: в счастливчики записали Тилля Линдеманна, солиста группы Rammstein. У певца уже есть двое детей и внук, а женат официально он был один раз.
Лобода предположений не подтверждала, хотя ни чем и не опровергла их. Но тут внимательные подписчики звезды приметили на свежей фотографии певицы в Инстаграме кольцо на «том самом» пальце. Сама Светлана это никак не прокомментировала, оставив под фото лишь поздравления с праздником Пасхи.
А как думаете вы, кольцом популярную артистку действительно одарил немецкий рок-музыкант?
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