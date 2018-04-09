Лобода выходит замуж?

Светлана Лобода не перестает удивлять своих поклонников. Не так давно она наконец прекратила сплетни вокруг своего имени и домыслы насчет ее беременности, объявив о ней официально.

Вариантов того, кто же является отцом будущего ребенка нашлось не много: в счастливчики записали Тилля Линдеманна, солиста группы Rammstein. У певца уже есть двое детей и внук, а женат официально он был один раз.

Лобода предположений не подтверждала, хотя ни чем и не опровергла их. Но тут внимательные подписчики звезды приметили на свежей фотографии певицы в Инстаграме кольцо на «том самом» пальце. Сама Светлана это никак не прокомментировала, оставив под фото лишь поздравления с праздником Пасхи.

А как думаете вы, кольцом популярную артистку действительно одарил немецкий рок-музыкант?