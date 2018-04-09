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Буйнов скомпрометировал себя и Успенскую
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Буйнов скомпрометировал себя и Успенскую 

Рамблер 8 часов назад
Фото: @buinovofficial
Александр Буйнов и Любовь Успенская встретились за кулисами Театра советской армии. После чего артист опубликовал в своем микроблоге трогательный снимок, где они запечатлены вместе с певицей.
Но не все подписчики Буйнова оценили дружбу с Успенской. В адрес артистов посыпались недвусмысленные вопросы:
«Где жена?»
или:
«Люба любит к кому не будь привалится, я что то с мужем фото не вижу её».
А кто-то и вовсе колко заметил в отношении откровенного платья Любови Успенской:
«Но костюмчик (пиджак) Вы не тот выбрали на такой концерт. Вышивочка очень компрометирующая…»
@buinovofficial
Сам Буйнов отнес певицу к разряду «своих друзей, настоящих другов, с которыми хорошо, спокойно».
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