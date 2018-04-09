Буйнов скомпрометировал себя и Успенскую

Александр Буйнов и Любовь Успенская встретились за кулисами Театра советской армии. После чего артист опубликовал в своем микроблоге трогательный снимок, где они запечатлены вместе с певицей.

Но не все подписчики Буйнова оценили дружбу с Успенской. В адрес артистов посыпались недвусмысленные вопросы:

«Где жена?»

или:

«Люба любит к кому не будь привалится, я что то с мужем фото не вижу её».

А кто-то и вовсе колко заметил в отношении откровенного платья Любови Успенской:

«Но костюмчик (пиджак) Вы не тот выбрали на такой концерт. Вышивочка очень компрометирующая…»

@buinovofficial

Сам Буйнов отнес певицу к разряду «своих друзей, настоящих другов, с которыми хорошо, спокойно».