Фриске выложила фото и видео с сыном Жанны

В этом году исполнится три года, как не стало Жанны Фриске , но поклонники певицы по-прежнему не теряют интереса к ее жизни. Особенно всех интересует ее сын Платон, которому на днях исполнилось уже шесть лет.

В честь радостного события сестра Жанны Наталья Фриске посвятила племяннику несколько теплых слов и выложила его снимок, а также несколько видео с участием мальчика в свой микроблог.

@friske_natalia

Правда, на видео мальчик явно младше своих шести лет, что неудивительно. После смерти Жанны у близких певицы не сложились отношения с отцом Платона Дмитрием Шепелевым , который сейчас и воспитывает сына.

Между семейством Фриске и Шепелевым то и дело разгораются скандалы по поводу того, что Дмитрий не дает им видеться с ребенком. Поэтому вполне возможно, что более новых снимков в телефоне Натальи просто нет.