Фриске выложила фото и видео с сыном Жанны 

В этом году исполнится три года, как не стало Жанны Фриске, но поклонники певицы по-прежнему не теряют интереса к ее жизни. Особенно всех интересует ее сын Платон, которому на днях исполнилось уже шесть лет.
В честь радостного события сестра Жанны Наталья Фриске посвятила племяннику несколько теплых слов и выложила его снимок, а также несколько видео с участием мальчика в свой микроблог.
@friske_natalia
Правда, на видео мальчик явно младше своих шести лет, что неудивительно. После смерти Жанны у близких певицы не сложились отношения с отцом Платона Дмитрием Шепелевым, который сейчас и воспитывает сына.
Между семейством Фриске и Шепелевым то и дело разгораются скандалы по поводу того, что Дмитрий не дает им видеться с ребенком. Поэтому вполне возможно, что более новых снимков в телефоне Натальи просто нет.
Подписчики Натальи сошлись во мнении, что у Платона улыбка мамы Жанны.