Ещё
Появилось первое фото младших детей Акиньшиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появилось первое фото младших детей Акиньшиной 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @akinshok2013
Оксана Акиньшина не показывает детей в микроблоге. В Сети хранятся фото ее старшего сына Филиппа, а вот младших детей, особенно дочку, актриса не торопится показывать.
Как выглядит малышка, рассекретил Алексей Ягудин, выложив в свой Instagram фото, где собраны вместе дети самого Ягудина и непосредственно Оксаны Акиньшиной. Годовалую дочку актрисы Алексей держит на руках.
@alexei.yagudin
На снимке хорошо видно, что три беременности совершенно не навредили фигуре Оксаны. Она по-прежнему обладает стройным телосложением и похожа на девочку.
Напомним, что старший сын Филипп родился у Акиньшиной в 2009 году в браке с Дмитрием Литвиновым. Двое младших детей появились в отношениях с Арчилом Геловани: сын — в 2013 году, а дочь — в 2017-м.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Минус 46»: Степаненко раскрыла секрет похудения9
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки32
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам12
52-летняя Кроуфорд выложила фото без макияжа9
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты54
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение