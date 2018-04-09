Появилось первое фото младших детей Акиньшиной

Оксана Акиньшина не показывает детей в микроблоге. В Сети хранятся фото ее старшего сына Филиппа, а вот младших детей, особенно дочку, актриса не торопится показывать.

Как выглядит малышка, рассекретил Алексей Ягудин , выложив в свой Instagram фото, где собраны вместе дети самого Ягудина и непосредственно Оксаны Акиньшиной. Годовалую дочку актрисы Алексей держит на руках.

@alexei.yagudin

На снимке хорошо видно, что три беременности совершенно не навредили фигуре Оксаны. Она по-прежнему обладает стройным телосложением и похожа на девочку.