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Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
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Беременную Хилькевич сравнили с хомяком 

Рамблер 6 часов назад
Фото: @annakhilkevich
Неделю назад Анна Хилькевич объявила, что собирается стать мамой во второй раз. 31-летняя звезда сериала «Универ» пока не объявляет ни пол будущего малыша, ни когда он появится на свет.
Ранее актриса говорила, что не боится изменений, которые может принести ее фигуре беременность. Кроме того, она уверяла, что нельзя прятать свое интересное положение, потому что оно лишь красит женщину. Но вот девушка опубликовала снимок с пиццей в своих соцсетях и призналась, что «отъела щёки» и что после родов ей придется серьезно худеть.
@annakhilkevich
Большинство подписчиков будущую маму поддержало. Кто-то говорил, что просто свет неудачно упал и никаких щек у Хилькевич нет, а кто-то заметил, что беременность — не время диет и щеки актрисе очень идут. Оригинальная поклонница и вовсе написала Анне:
«На хомячка похожа».
Среди комментариев, которые вроде как были написаны в поддержку Хилькевич, было много со словами «располнела», «отекла», «вот это вы слопали», кто-то назвал Анну «пухляшкой». К счастью для актрисы, нашлись и те, кто не оценил подобные высказывания подписчиков, язвительно заявив:
«Тут "милые" такие все. "Пухляшка" называют 😡».
Анна Хилькевич уже растит старшую дочь Арианну в браке с Артуром Волковым. Фанаты просят Анну постить больше фото с мужем, но девушка не хочет лишний раз выставлять напоказ личную жизнь.
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