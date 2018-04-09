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Наргиз защищает избившего ее мужа
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Наргиз защищает избившего ее мужа 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @nargizzakirova_official
Наргиз Закирова ранее признавалась, что ее муж Фил Балзано в результате побоев сломал ей челюсть и перебил ребра. Кроме того, певица рассказывала, что он угрожал ей убийством. Тогда Закирова приняла решение, что от этого человека нужно уходить. И начала мучительный для себя бракоразводный процесс.
С тех пор Фил является лакомой мишенью для ведущих российских ток-шоу. Балзано предлагают денежное вознаграждение, перелёт в бизнес-классе и оплату всех его расходов по прибытии в Москву, если он согласится нелицеприятно высказаться в адрес своей бывшей.
Но экс-супруг Наргиз лично сообщил ей подобных предложениях, после чего Закирова призвала центральные телеканалы оставить в покое ее семью, включая ее мужа (при этом артиста не употребила приставку экс-). Певица сказала, что у них с Филом остались теплые взаимоотношения. Кроме того, девушка выложила фото, на котором нежно обнимает Балзано:
«Наша с Филом история с бракоразводным процессом, к счастью, решилась с миром. При этом мы с моим мужем остались в достаточно тёплых отношениях. Наше общение с ним происходит ежедневно, иногда по несколько раз в день. И о гнусных заманиваниях в скандальные шоу сообщил мне именно он».
@nargizzakirova_official
Женщина пока обратилась к журналистам с просьбой отстать от ее близких, а в случае, если эта просьба не будет удовлетворена, обещала обратиться в суд:
«Я обращаюсь… с просьбой, оставить меня и мою семью в покое! И впредь никогда не беспокоить мою маму, детей, внука и мужа! Иначе, я просто вынуждена буду прибегнуть, к помощи своих адвокатов!»
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