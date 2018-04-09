Чем живут дети российских миллиардеров

Их называют «золотой молодежью», их жизни завидуют, на их месте мечтают оказаться многие. Предлагаем подробнее разобраться, чем занимаются дети богатейших людей нашей страны. Настолько ли сладкая у них жизнь, или же это только иллюзия.

Диана Манасир (дочь нефтяного магната Зияда Манасира)

На Instagram 18-летней дочери Зияда Манасира подписаны более 177 тысяч человек. По нынешним меркам, это внушительное число. В своих социальных сетях девушка хвастается роскошными нарядами и выкладывает фотографии своих будней. Они у нее, кстати, весьма красочные.

Она окончила школу-пансион Queen Ethelburga's School в Англии и теперь получает образование по специальности «финансист». Большую часть своего времени наследница нефтяной империи проводит, как и большинство ее обеспеченных друзей, в Лондоне.

Виктория Михельсон (дочь председателя правления ПАО «Новатэк» Леонида Михельсона)

Дочь председателя правления ПАО «Новатэк» Леонида Михельсона Виктория считается одной из самых богатых невест не только в России, но и в мире. Состояние ее отца, согласно подсчетам Forbes за прошлый год, составляет 18,4 млрд долларов.

Виктория изучала историю искусств в США в Нью-Йоркском университете и теперь занимается развитием фонда поддержки молодых российских художников «Виктория — Искусство быть современным». Михельсон — девушка скромная. Она не вхожа в светскую тусовку и всячески избегает публичности. Похвально!

Полина Галицкая (дочь владельца сети «Магнит» Сергея Галицкого)

Дочь владельца сети «Магнит» и футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого составляет достойную конкуренцию другим героиням нашей подборки в списке самых завидных невест России. По данным Forbes за прошлый год, состояние ее отца составило 6,8 млрд долларов.

Полина окончила гимназию в Краснодаре и поступила в Кубанский госуниверситет на экономический факультет (что очень патриотично). Кстати, отец девушки против того, чтобы она занималась бизнесом.

«Я хочу, чтобы у меня вырос нормальный ребенок, и не хочу, чтобы моя дочь занималась бизнесом, потому что женщина и бизнес — это разные понятия», — отметил Сергей Галицкий в одном из интервью. Что ж, посмотрим, последует ли Полина папиному совету.

Анастасия Потанина (президента холдинга «Интеррос», мецената Владимира Потанина)

Анастасия Потанина хотя и является дочерью одного из самых влиятельных миллиардеров нашей страны (согласно подсчетам Forbes, его состояние составляет 14,3 млрд долларов), но на огромное наследство может не расчитывать. В 2010 году Владимир Потанин заявил, что завещает свое состояние на благотворительность. «Мои дети выросли. Их отец миллиардер и знаменитость. Они, во-первых, находятся в моей тени, во-вторых, какая у них мотивация, чтобы добиваться чего-то в жизни? Я собираюсь последовать примеру Гейтса и Баффетта», — аргументировал свое решение Потанин.

Напомним, что всего у Владимира Потанина пятеро детей. Старшая дочь Анастасия в прошлом спортсменка — она принимала участие в соревнованиях по аквабайку. Сейчас девушка помогает папе управлять горнолыжным курортом «Роза Хутор» и занимается поддержкой молодых художников.

Юсуф Алекперов (сын президента и основного владельца ЛУКОЙЛа)

Если дети Владимира Потанина могут не расчитывать на наследство, то сын Вагита Алекперова может не надеяться на то, что отец передаст ему управление компанией. В прошлом году в интервью Bloomberg TV глава ЛУКОЙЛа заявил, что Юсуф не сможет вести дела, поэтому необходимо искать преемника.

«Если меня спросят, думаю ли я о своем преемнике, да, конечно, я думаю об этом. Я надеюсь, что он будет достойным кандидатом, который продолжит работу моей жизни. Если меня спросят, будет ли это мой сын, я скажу нет, потому что эта работа слишком сложная, чтобы отдать ее моему сыну, но он останется в этом бизнесе», — рассказал Вагит журналистам.

Алекперов-младший окончил Университет нефти и газа имени Губкина по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных месторождений». Он является акционером ЛУКОЙЛа (0,13% акций).