Гребенкина обозвала «мамочек» дурами

Фигуристка Анастасия Гребенкина больше запомнилась аудитории не как спортсменка, а как медийное лицо. Ее часто приглашают на различные мероприятия, и Анастасию можно нередко видеть в кругу звезд первой величины.

При этом девушка уже давно замужем, в мае их с мужем Юрием Гончаровым совместному сыну исполнится восемь лет. Между тем Анастасия жестко прошлась по женщинам-матерям, которые делятся своими секретами воспитания с другими. В своих соцсетях Гребенкина написала:

«Про «мамочек» забыла. Это насколько надо быть уверенной в себе дурой, не имея спец образования, чтобы раздавать советы налево и направо. Ведь каждая семья, каждый ребёнок-это так индивидуально, что даже в одной семье к разным детям, чаще всего нужны разные подходы, не говоря уже о 100 000 подписчиках. Что люди там находят? Правда что-то ценное и важное или прочитав забывают через 2 минуты, переходя к другому гуру в аккаунт?»

Анастасия призналась, что не верит, что «всезнающие мамы с жёнами» реально кому-то могут помочь. У Гребенкиной нашлись оппоненты. Так, одна из ее подписчиц заявила:

«Про мамочек — в основном, они пишут, как они поступают и как развивают своего ребенка, а в комментах уже молодые мамочки делятся своим опытом и либо опровергают совет, либо что-то свое добавляют к нему, в целом, довольно полезное общение. Каждый из этих советов выбирает нужное и приемлемое для себя».