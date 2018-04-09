Гребенкина обозвала «мамочек» дурами 

«Про «мамочек» забыла. Это насколько надо быть уверенной в себе дурой, не имея спец образования, чтобы раздавать советы налево и направо. Ведь каждая семья, каждый ребёнок-это так индивидуально, что даже в одной семье к разным детям, чаще всего нужны разные подходы, не говоря уже о 100 000 подписчиках. Что люди там находят? Правда что-то ценное и важное или прочитав забывают через 2 минуты, переходя к другому гуру в аккаунт?»
Листала ночью ленту и везде, или сплошные мотиваторы, или всезнающие мамы с жёнами, или бизнес-инструкторы «какотрытьсвоеделоснуля» 🧐вот думаю, они правда кому-то помогают? (спрашиваю, конечно тех, кто подписан на такие аккаунты) Они действительно работают? Они приносят пользу? Или это только визуализация своих желаний в чужой жизни? Посмотрел и вроде как-будто сам в теле и мозгах этого человека побывал. И как-то легче вроде стало, веселее, что вот у Васи с Петей получилось и у меня значит должно. Я просто не встречала ещё людей, которые насмотревшись картинок и начитавшись текстов, побежали бизнес свой открывать или п*пу качать. Если честно, мне кажется ты просто встаёшь и делаешь и никакой другой мотиватор кроме тебя самого тебе не поможет, если ты действительно хочешь чего-то. Или я не права? Про «мамочек» забыла. Это насколько надо быть уверенной в себе дурой, не имея спец образования, чтобы раздавать советы налево и направо. Ведь каждая семья, каждый ребёнок-это так индивидуально, что даже в одной семье к разным детям, чаще всего нужны разные подходы, не говоря уже о 100 000 подписчиках. Что люди там находят? Правда что-то ценное и важное или прочитав забывают через 2 минуты, переходя к другому гуру в аккаунт?