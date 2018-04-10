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Водонаеву раскритиковали за безвкусный образ
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Водонаеву раскритиковали за безвкусный образ 

WDay.ru 8 часов назад
Куда делось чувство стиля телезвезды?
Алена Водонаева всегда отличалась умением выбирать и комбинировать ультрамодные вещи. Но последний ее образ не пришелся по душе поклонникам красавицы. Всему виной… ярко-фиолетовые колготки.
Может быть, зря Алена надела такой — прямо скажем — экстравагантный предмет гардероба — с кожаным лаковым пальто ниже колена и классическими туфлями с открытой пяткой и серебристым каблуком? Все-таки цветные колготки — сами по себе очень яркий акцент, и его стоит уравновешивать чем-то минималистичным.
Ну и, разумеется, у интернет-пользователей разгорелся очередной спор: уместно ли носить колготки с босоножками? Что уж говорить, по этому поводу к единому мнению не могут прийти даже именитые стилисты. Здесь мы писали, в каких случаях такое сочетание допустимо.
Хейтеры же иронично посоветовали Алене в этих колготках отправиться на сельскую дискотеку, там они придутся к месту. Особенно в сочетании с босоножками. Может быть, их задело то, что совсем недавно Алена подчеркнула свою финансовую состоятельность, назвав апартаменты за 700 тысяч в месяц «халупой»? И они решили вернуть звездного блогера на землю, показав, что Алена не так уж далеко ушла от провинциалок?
А Алене, видимо, яркие колготы так понравились, что она носит их каждый день. Звезда показала еще один образ, который разочаровал подписчиков еще больше: с очень коротким платьем-пиджаком и светлыми ботфортами.

Время собирать чемодан ☂️ Как же я это "люблю" 👾

Публикация от  Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

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