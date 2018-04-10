Водонаеву раскритиковали за безвкусный образ 

Куда делось чувство стиля телезвезды?
Алена Водонаева всегда отличалась умением выбирать и комбинировать ультрамодные вещи. Но последний ее образ не пришелся по душе поклонникам красавицы. Всему виной… ярко-фиолетовые колготки.
Может быть, зря Алена надела такой — прямо скажем — экстравагантный предмет гардероба — с кожаным лаковым пальто ниже колена и классическими туфлями с открытой пяткой и серебристым каблуком? Все-таки цветные колготки — сами по себе очень яркий акцент, и его стоит уравновешивать чем-то минималистичным.
То, что печатают и рекомендуют в журнале #Vogue в рекламе не нуждается. Но все же… Не могу не оповестить всех модниц о том, что у моих любимых испанцев PERTINI @pertini_russia вышла новая коллекция обуви. И она, громко скажу я вам, крайне изящная и просто шикарная. А эти лаковые туфли на серебряном каблуке без сомнения мой фаворит этой весной 😍 Ищите такие же в NO ONE @noone_russia #pertinishoes #noone_russia
Ну и, разумеется, у интернет-пользователей разгорелся очередной спор: уместно ли носить колготки с босоножками? Что уж говорить, по этому поводу к единому мнению не могут прийти даже именитые стилисты. Здесь мы писали, в каких случаях такое сочетание допустимо.
Хейтеры же иронично посоветовали Алене в этих колготках отправиться на сельскую дискотеку, там они придутся к месту. Особенно в сочетании с босоножками. Может быть, их задело то, что совсем недавно Алена подчеркнула свою финансовую состоятельность, назвав апартаменты за 700 тысяч в месяц «халупой»? И они решили вернуть звездного блогера на землю, показав, что Алена не так уж далеко ушла от провинциалок?
А Алене, видимо, яркие колготы так понравились, что она носит их каждый день. Звезда показала еще один образ, который разочаровал подписчиков еще больше: с очень коротким платьем-пиджаком и светлыми ботфортами.