Ещё
Отец показал голое фото Бузовой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отец показал голое фото Ольги Бузовой 

Дни.ру 8 часов назад
Отец Ольги Бузовой поделился в Сети компроматом на своих дочерей. От собственных обнаженных снимков стало неловко даже привыкшей ко всему звезде "Дома-2".
Игорь Бузов опубликовал в своем Instagram несколько архивных фотографий, на которых запечатлены Ольга, ее сестра Аня и их отец. Взрослеющие девчушки позируют только в шортах.
Мужчина подписал под фото: "Вот мои лапушки — Оля, Анюта. Сейчас пойдем на какой-то атракцион, где все крутится — пол, потолок… гудит, трясется. Полная потеря пространственной ориентации. Ору: "Дочки, держитесь!" Я, что-то там грохнулся на пол, а дочкам понравилось. Оля, Аня, помните эту хохму? И потом дальше пошли кататься на каруселях. Не, я пас. Любите своих детей. От этого все".
Публикация вызвала жаркую дискуссию в комментариях. Некоторые посчитали неприличным в таком относительно взрослом возрасте ходить топлес и набросились на Игоря Бузова с критикой. "Они голенькие? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Кошмар еще и выставлять такое… Папа то сам в футболке а на девочек футболки не одеть? Им же не 2 года?", "Они что голые верхняя одежда нету что ли, не поняла я что то?", — писали возмущенные пользователи Сети.
Другие, наоборот, восприняли эту нелепую откровенность с юмором и встали на защиту главы семейства. "Хaxaxa какими же смешными бывают порой фото из детства, "в то время нормально было и без топика! (у самой полно таких фоток), это сейчас в 5 лет уже в купальниках раздельных). Очень крутая фото!", "Груди нет же! У детей в этом возрасте нет такого понятия как стыд, на море редко бываете? Не видели разве там девочек лет 6 топлес?" "у Бузовой ничего не меняется, сейчас тоже в одних трусах ходит а что постыдного?", — смеялись в комментариях поклонники.
Такая откровенность родителя шокировала даже саму Ольгу Бузову. Она обратилась к родственнику: "Папа, а где мой топик". На что тут же получила ответ родителя: "ну не досмотрели не додумали".
Дни.ру: последние новости
У Божены Рынской поползло лицо Фото "усатой" красотки возбудили Сеть Похудевшая на 46 кг Елена Степаненко покидает Россию из-за мужчины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Божены Рынской поползло лицо
Почему на самом деле Крид прогнал альбиноску Лисс
Фото «усатой» красотки возбудили Сеть49
5 самых верных мужчин по знаку зодиака1
Идеальный старт: что нужно сделать перед сексом4
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
04:36
Маргарита Грачева показала, как лечится и живет
Звёзды
03:11
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение