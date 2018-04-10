Уход после 40: бьюти-план от Виктории Бэкхем

Как привести себя в порядок после перелета, какое средство продлит жизнь загару и как сделать лицо подтянутым без уколов красоты — делимся бьюти-секретами певицы.

О том, как правильно поддерживать свою кожу, тело, волосы в тонусе, и какой макияж лучше выбирать в этом возрасте, Виктория рассказала в одном из своих последних интервью.

«Когда я была моложе, у меня была плохая кожа, и я постоянно маскировала покраснения и другие недостатки. К счастью, сейчас мне не нужно беспокоиться об этом. С возрастом вы поймете, что подходит именно вам»,

— признается Бэкхам.

Уход за кожей

Мы не раз наблюдали фотографии Виктории в аэропорту после долгого перелета, на которых ее кожа выглядит сияющей и отдохнувшей. В этом ей помогает специальная бьюти-рутина для самолета: она очищает кожу и наносит на лицо сыворотку-активатор с коллагеном Skinesis Stem Cell Collagen Activator, Sarah Chapman. Затем распределяет на лице иллюминатор Morning Aura Illuminating Creme, Victoria Beckham Estée Lauder. Это средство делает тон ровным и сияющим.

Что касается ежедневного ухода, свой ритуал красоты Виктория начинает с очищения, для которого использует салфетки для снятия макияжа Bioderma, а потом дополнительно умывает лицо при помощи средства Ultimate Cleanser и скраба Lancer, «абразивные частицы которого действительно стимулируют кожу к обновлению».

Увлажняет лицо Виктория при помощи маски Sarah Chapman и увлажняющего лосьона La Mer. Лифтинг-эффекта она добивается за счет использования специального массажера для лица. «Я люблю этот массажер, потому что он помогает всем средствам впитаться и сделать кожу гладкой перед нанесением основы», — делится Виктория.

Макияж

Любимое средство Виктории — бальзам для губ Aura Gloss, Victoria Beckham Estée Lauder, который она использует не только для губ: «Наношу его на области щек, веки, спинку носа, подбородок и губы, что делает их пухлыми. Если одеваю платье без бретелек, смешиваю бальзам с увлажняющим кремом и наношу на ключицы — легкий золотистый шиммер в средстве делает его отличным аналогом хайлайтера».

Для того, чтобы добиться идеального тона, Виктория наносит основу La Mer или Burberry, маскируя синяки под глазами консилером Burberry.

Для вечернего выхода певица и дизайнер предпочитает макияж в технике smoky eyes, который выполняет при помощи черного карандаша Eye Kajal, Estée Lauder Victoria Beckham. Финальные штрихи — пудра и кремовые румяна.

Уход за телом

Любимый крем Виктории — Skin Food, Weleda: «У него очень густая, маслянистая текстура. Когда у меня есть загар, смешиваю его с натуральным кокосовым маслом (тем же, что использую при готовке) — так он остается на моем теле дольше».

Уход за волосам

Певица призналась, что не делает укладку и макияж самостоятельно. Поэтому вся ее домашняя рутина по уходу за волосами состоит из шампуня и кондиционера марки Oribe.

«У них невероятный запах», — признается Виктория.