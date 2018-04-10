Маргарита Грачева показала, как лечится и живет

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева , ставшая жертвой ревнивого супруга, продолжает восстанавливать подвижность травмированной левой руки.

О ходе реабилитации и долгожданной встрече с детьми девушка рассказала ВКонтакте.

Муж-садист в декабре 2017 года отрубил топором 25-летней жене кисти рук, писал Anews. Левую руку удалось спасти, а вместо правой девушке в Германии установили протез.

«Потребуются еще операции»

Сейчас Грачева проходит курс реабилитации в Санкт-Петербурге: «Занимаются со мной плотно: уколы, капельницы, различные процедуры: массаж, лазер, фонофорез. Разрабатываем подвижность кисти буквально по миллиметрам. Какие-то движения невозможны из-за спаек сухожилий.

Скорей всего потребуются еще операции для левой руки, затем опять долгий период восстановления и разработки», — поделилась девушка ВКонтакте.

Встретилась с детьми

Маргарита лежит в стационаре, на днях к ней из Серпухова приехал брат и привез с собой ее двоих детей. Пока девушка проходит лечение, своих мальчиков она видит редко. Приехав из Германии, она буквально через неделю уехала в Санкт-Петербург. Теперь молодой маме, наконец, удалось провести с детьми целый день.

anews

«Ко мне приехали дети и брат. Сегодня ходили в дельфинарий. Моржи, белуги и дельфины молодцы!» — рассказала о встрече с семьей Маргарита.

Садист с топором

11 декабря Дмитрий Грачев , узнав о желании своей супруги с ним развестись и подозревая ее в неверности, отвез девушку в лес. Там он ломал ей руки обухом топора и отрубал пальцы, а напоследок отрезал кисти. Затем изверг отвез женщину в больницу, а сам сдался полиции.

Врачи совершили подвиг, но спасти удалось только левую руку. Операцию, через которую прошла Рита, без преувеличения, называют уникальной. В полной тишине 9 часов подряд хирурги под микроскопом сшивали сосуд за сосудом, нерв за нервом. Из правой хирурги сформировали культю.

На протез для нее Маргарите собирали деньги всем миром. В марте в Германии врачи сделали ей целых два протеза взамен утраченной правой кисти.

Девушка неоднократно обращалась в полицию из-за избиений мужа. В последнем заявлении она указала, что в октябре прошлого года он вывозил ее в лес, где приставил нож к горлу и заставлял признаться в измене. Однако участковый заявил, что «это любовь» и ничем не помог Грачевой. По результатам проверки полицейский был уволен.