С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда

Голливудские мужчины в последнее время так запуганы, что боятся на женщину глаза поднять, чтобы их не обвинили в домогательствах. Неудивительно, что красавицы-актрисы начали справляться своими силами и вступать в отношения друг с дружкой. «Я люблю кино» расскажет об актрисах, которые не достанутся мужикам.

Кара Делевинь

Кара Делевинь на подиуме представляет собой идеал гламура, но в жизни одевается и ведёт себя как пацанка. Кара не скрывает своей бисексуальности. Она встречалась со звездой франшизы «Форсаж» (Fast and Furious) Мишель Родригез и певицей Энни Кларк.

Майкла Джексона, Пэрис. В настоящее время у актрисы отношения с дочерью, Пэрис.

Джоди Фостер

Звезда «Молчания ягнят» (The Silence of the Lambs) Джоди Фостер в конце 2007 года объявила, что уже 14 лет сожительствует со своим продюсером, Сидни Бернард. Должно быть, отношения, проверенные временем, не выдержали огласки: через полгода пара распалась.

В 2014 году Джоди женилась на актрисе Александре Хэдисон.

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт делала то, о чём многие другие девушки могли только мечтать: встречалась со звездой «Сумерек» (Twilight) Робертом Паттинсоном. А потом вампирская сага закончилась, пара, которая собиралась пожениться, распалась, и Кристен объявила о своей бисексуальности, сказав, что ей интересно «попробовать всё».

Стюарт встречалась с дизайнером спецэффектов Алишей Каргайл, с певицей Соко и упомянутой выше Энни Кларк. В настоящее время Кристен делает то, о чём многие парни могут только мечтать: состоит в отношениях с ангелом Victoria's Secret Стеллой Максвелл.

Синтия Никсон

Актриса, известная по роли Миранды из «Секса в большом городе» (Sex and the City), 15 лет прожила с английским профессором Дэнни Мозесом и родила ему двоих детей. В 2004 году на митинге Синтия Никсон познакомилась с активисткой Кристин Маринони. Их обеих арестовали, и у женщин появилась возможность узнать друг дружку получше.

В 2009 году пара объявила о помолвке, но сыграть свадьбу они смогли только через 3 года. К тому времени Синтия и Кристин уже год совместно воспитывали ребёнка, Макса Эллингтона Никсон-Маринони.

Эллен Пейдж

Эллен Пейдж, известная по роли в фильме «Джуно» (Juno) кажется воплощением всех современных трендов: она и феминистка, и атеистка, и веган, и лесбиянка. О своей ориентации Эллен объявила во время выступления на ЛГБТ-конференции в 2014 году.

Эмме Портнер, танцовщице и учительнице. 3 января 2018 года Эллен женилась на, танцовщице и учительнице.

Руби Роуз

Вы можете помнить Руби Роуз по фильму «Три икса: Мировое господство» (xXx: Return of Xander Cage), где она была помощницей персонажа Вина Дизеля, и «Джон Уик 2» (John Wick: Chapter Two), в котором она едва не лишила жизни заглавного героя.

Руби заявила о своей нетрадиционной ориентации в возрасте 12 лет, надеясь таким образом оградить себя от нападок сверстников. Надо ли говорить, что это не сработало?

В 2014 году Руби объявила о помолвке с дизайнером Фиби Даль, с которой познакомилась на одной из вечеринок. Пара просуществовала всего год, после чего девушки в соцсетях объявили о разрыве отношений. До недавнего времени актриса встречалась с певицей Джессикой Ориглиассо из дуэта The Veronicas, но теперь Роуз снова свободна.

Эллен Дедженерес

Актриса и телеведущая Эллен Дедженерес могла сыграть Фиби Буффе в легендарном ситкоме «Друзья» (Friends), но не захотела быть «одной из» и предпочла работать над собственным комедийным сериалом, «Эллен» (Ellen).

В 1997 году в одной из серий «Эллен» главная героиня призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. Вслед за ней о том же объявила сама актриса, причём прямо на шоу Опры Уинфри. В то время она встречалась со своей коллегой по профессии Энн Хеч.

С 2001 по 2004 годы Эллен состояла в отношениях с актрисой Александрой Хэдисон, а в настоящее время она жената на Порше де Росси, звезде сериала «Замедленное развитие» (Arrested Development).

Сара Полсон

Сара Полсон, звезда «Американской истории ужасов» (American Horror Story) и «Американской истории преступлений» (American Crime Story) была помолвлена с драматургом Трейси Леттсом. Однако в 2004 году Сара по неизвестным причинам решила, что гетеросексуальные отношения не для неё, и начала встречаться с актрисой Черри Джонс.

Пара распалась в 2009 году, и теперь Полсон встречается с актрисой Холланд Тейлор. По всей видимости, Сару не смущает, что её избраннице 75 лет.