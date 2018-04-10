Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер

Через год Эвелине Бледанс исполнится 50. Но маму двоих детей это не останавливает. Эвелина по-прежнему поклонница откровенных нарядов и фото в купальниках.

Вот и на передачу Вадима Галыгина «Анекдот-шоу» пришла в платье, вырез которого почти не оставлял простора для воображения. Сама Бледанс признала, что оно «ооочень смелое». Опубликовав снимок в своем микроблоге, ведущая не постеснялась добавить хэштег #грудь.

Обычно Эвелина Бледанс получает в адрес своей фигуры множество положительных отзывов. Но тут подписчики большинством голосов решили, что все же знаменитости не стоило идти на столь смелый шаг. В результате Бледанс закидали негативными отзывами:

«Платье красивое… Эвелина красивая… Но последнее время на телевидении нет рамок… Голая грудь, голая попа и т. д… У большинства…»

«Отвратительное зрелище декольтэ… Всё вываливается…»

«Извините, но тут у Вас очень некрасивая линия груди».

@bledans

«Очень люблю Эвелину. И не в ней проблема, и даже не в груди. Просто, мне кажется, такой разрез с любой грудью выглядит ужасно».

«Эвелина, вам же некомфортно — ссутулились и напряглись. Зачем эти жертвы? Показать свой силикон тем, кто его забыл?»

«Слегка перебор…»

«Расстояние между — просто пипец, некрасиво».

«Таки-да, платье не то, чтобы очень смелое, немного неприличное».

«Красивой женщине не нужно молодиться, тем более до пошлости. Жаль, что платье не по статусу да и не по возрасту».

«Ужас! Сидит голая. Сидящему сбоку, наверное, соски видно…позор. Пошло и некрасиво. Эвелина, я в вас с каждым разом разочаровываюсь »

«М-да…лучше бы лифчик одела».

Напомним, что 49-летие Эвелина отметила в начале апреля. Бледанс воспитывает двоих сыновей. Старшему Николаю в этом году исполнится 24 года, с 2012-го он живет в Израиле. Младший сын Семен родился 1 апреля 2012 года — как подарок ведущей к 43-летию.