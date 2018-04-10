Ирена Понарошку пристыдила модниц 

Телеведущая Ирена Понарошку удивилась тому, что ее внешний вид на программе "Вечерний Ургант" раскритиковали в Инстаграм.

Публикация от TV host, journalist 📺 Moscow (@irenaponaroshku) 9 Апр 2018 в 1:16 PDT

Понарошку призналась, что прочитала все комментарии и выяснила, что черные капроновые колготки с босоножками, которые она выбрала для съемок, носят только "лохушки". "Если уж и надевать с открытой обувью, то исключительно очень плотные колготки. Прозрачные колготочки смотрелись бы лучше. Чулки и колготки точно нельзя, но можно трикотажные носки и гольфы. Эээ… У меня для вас плохая новость! Листайте карусель!" — написала Ирена и опубликовала в Инстаграме несколько фото всемирно известных звезд.