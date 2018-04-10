Ещё
Ирена Понарошку пристыдила модниц
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ирена Понарошку пристыдила модниц 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: @irenaponaroshku
Телеведущая Ирена Понарошку удивилась тому, что ее внешний вид на программе "Вечерний Ургант" раскритиковали в Инстаграм.
Понарошку призналась, что прочитала все комментарии и выяснила, что черные капроновые колготки с босоножками, которые она выбрала для съемок, носят только "лохушки". "Если уж и надевать с открытой обувью, то исключительно очень плотные колготки. Прозрачные колготочки смотрелись бы лучше. Чулки и колготки точно нельзя, но можно трикотажные носки и гольфы. Эээ… У меня для вас плохая новость! Листайте карусель!" — написала Ирена и опубликовала в Инстаграме несколько фото всемирно известных звезд.
На них показано, что Виктория Бэкхем любит сочетать блестящие колготки и открытую обувь, модель Алекса Чанг выбирает для выхода такой же комплект, как и Понарошку, актриса Лив Тайлер пришла на одно из шоу в черных шортах, черных колготках и ярких босоножках. Понарошку сделала целую подборку звезд, считающих сочетание "открытые босоножки и прозрачные черные колготки" классикой. Таким образом, Ирена в очередной раз доказала читательницам, что хорошо разбирается в моде.
Russianshowbiz.info: последние новости
Виктория Дайнеко не выдержала критики Айза Анохина рассказала о своем трудоголизме Юлия Ковальчук рассказала об измене мужа
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Божены Рынской поползло лицо
Почему на самом деле Крид прогнал альбиноску Лисс
Отец показал голое фото Бузовой52
Фото «усатой» красотки возбудили Сеть49
5 самых верных мужчин по знаку зодиака1
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
04:36
Маргарита Грачева показала, как лечится и живет
Звёзды
03:11
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение