Ирена Понарошку пристыдила модниц 

Телеведущая Ирена Понарошку удивилась тому, что ее внешний вид на программе "Вечерний Ургант" раскритиковали в Инстаграм.
Понарошку призналась, что прочитала все комментарии и выяснила, что черные капроновые колготки с босоножками, которые она выбрала для съемок, носят только "лохушки". "Если уж и надевать с открытой обувью, то исключительно очень плотные колготки. Прозрачные колготочки смотрелись бы лучше. Чулки и колготки точно нельзя, но можно трикотажные носки и гольфы. Эээ… У меня для вас плохая новость! Листайте карусель!" — написала Ирена и опубликовала в Инстаграме несколько фото всемирно известных звезд.
На них показано, что Виктория Бэкхем любит сочетать блестящие колготки и открытую обувь, модель Алекса Чанг выбирает для выхода такой же комплект, как и Понарошку, актриса Лив Тайлер пришла на одно из шоу в черных шортах, черных колготках и ярких босоножках. Понарошку сделала целую подборку звезд, считающих сочетание "открытые босоножки и прозрачные черные колготки" классикой. Таким образом, Ирена в очередной раз доказала читательницам, что хорошо разбирается в моде.