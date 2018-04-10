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Фото «усатой» красотки возбудили Сеть
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Фото «усатой» красотки возбудили Сеть 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: @laurenrosegoodger
Британская телезвезда, 31-летняя Лорен Гуджер опубликовала на своей странице в Instagram странное фото, наделавшее много шума в Сети. Фолловеры заметили у нее усы.
Но так кажется только с первого взгляда. На самом деле, на снимке над пухлыми губами теледивы — всего лишь тень, которая напоминает очертания усов.
Снимок вызвал настоящий ажиотаж и возбуждение не только в Сети — тему подхватили ведущие СМИ. Девушку высмеяли и даже осудили за неудачное фото, сообщает The Sun. Но есть и те, кто оставляет хвалебные отзывы о фотографии. "Усы теперь в моде?" "Такие губы выглядят смешно", "Смотритесь ужасно, что вы с собой делаете?", "У тебя есть усы", — пишут комментаторы.
Однако на сторону девушки встали ее поклонники. "Почему бы вам не сделать себе и ей одолжение и просто не отписаться? Спросите себя, понравилось бы вам читать негативные комментарии?… Нет! Она женщина и она настоящая. Бог любит всех, включая вас", — написал один из них. "Люди отвратительны сейчас… Какое ужасное отношение", — прокомментировал другой.
Напомним, ранее мир захватил тренд на широкие, взъерошенные брови, волосатые ноги и подмышки. Все больше известных моделей отказываются от бритвы и эпилятора в пользу естественной "красоты". Впрочем, большинство по-прежнему считают повышенную волосатость отталкивающей.
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