У полуголой Водонаевой оценили ягодицы 

Еще совсем недавно Алена Водонаева рассказывала, как всего за неделю похудела на 3,5 килограмма. При этом пользователи отметили, что грудь ведущей будто бы даже увеличилась.
Вероятно, новый вес и удовлетворенность собственными формами позволили Алене, не стесняясь, демонстрировать всем свои формы.
Так, на днях она снялась для откровенной фотосессии известного мужского журнала, в которой не постеснялась снять ни лифчик, ни трусы, а теперь, во время отдыха в Сочи, продемонстрировала подтянутое тело в нижнем белье.
Примечательно, что на заднем плане у Алены зарешеченное окно. Это, конечно, тут же включило у пользователей фантазии. И они не стали стесняться их высказывать. Наряду со стандартными комплиментами вроде «каралева», «горячая» и «какая красавица» звучали и более смелые. Например:
«Спрячь за железной решеткой девчонку, выкраду вместе с решеткой!)».
Также подписчики оценили бедра и ягодицы ведущей. Правда, приличными их не назовешь, но суть проста: зад хороший, интимную близость предлагать.
@alenavodonaeva
Фото было сделано в Сочи. Но, как призналась сама Водонаева, на лето они с мужем отдых на юге России не рассматривают — сейчас ведущая с супругом присматривают жилье в Лос-Анджелесе, где они планируют пробыть весь июль.