Ещё
У полуголой Водонаевой оценили ягодицы
Далее:
Читайте также:
Ещё

У полуголой Водонаевой оценили ягодицы 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @alenavodonaeva
Еще совсем недавно Алена Водонаева рассказывала, как всего за неделю похудела на 3,5 килограмма. При этом пользователи отметили, что грудь ведущей будто бы даже увеличилась.
Вероятно, новый вес и удовлетворенность собственными формами позволили Алене, не стесняясь, демонстрировать всем свои формы.
Так, на днях она снялась для откровенной фотосессии известного мужского журнала, в которой не постеснялась снять ни лифчик, ни трусы, а теперь, во время отдыха в Сочи, продемонстрировала подтянутое тело в нижнем белье.
Примечательно, что на заднем плане у Алены зарешеченное окно. Это, конечно, тут же включило у пользователей фантазии. И они не стали стесняться их высказывать. Наряду со стандартными комплиментами вроде «каралева», «горячая» и «какая красавица» звучали и более смелые. Например:
«Спрячь за железной решеткой девчонку, выкраду вместе с решеткой!)».
Также подписчики оценили бедра и ягодицы ведущей. Правда, приличными их не назовешь, но суть проста: зад хороший, интимную близость предлагать.
@alenavodonaeva
Фото было сделано в Сочи. Но, как призналась сама Водонаева, на лето они с мужем отдых на юге России не рассматривают — сейчас ведущая с супругом присматривают жилье в Лос-Анджелесе, где они планируют пробыть весь июль.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Божены Рынской поползло лицо
Почему на самом деле Крид прогнал альбиноску Лисс
Отец показал голое фото Бузовой52
Фото «усатой» красотки возбудили Сеть49
5 самых верных мужчин по знаку зодиака1
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
04:36
Маргарита Грачева показала, как лечится и живет
Звёзды
03:11
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение