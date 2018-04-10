Почему на самом деле Крид прогнал альбиноску Лисс

Идет шестой сезон шоу «Холостяк», в котором девушки борются за сердце Егора Крида . Накануне певец выгнал из шоу девушку-альбиноса Алису Лисс. И пользователи немедленно решили, что все дело в сплетнях о Николь: Лисс соврала, что та гадала на бывшего. Во всяком случае именно такая версия попала в полуторачасовой хронометраж передачи.

Но Крид напрочь опроверг эту теорию. Он написал об истинной причине расставания с Лисс:

«Расставим точки над и. С Лис я попрощался не из-за того, что она сказала мне о том, что Николь гадала на бывшего, так как у неё остались чувства. Не из-за того, что она с уверенностью (внимание — без камер, после футбольного матча) сказала мне, что у Николь есть за проектом ещё другой мужчина, у которого есть девушка🤦🏽‍♂️.

Уже неважно, Николь мне соврала или нет. Бог ей судья. Суть в другом.

Наш разговор втроём на проекте длился минут 40. И Алиса, к моему сожалению, постоянно меняла свои точки зрения, путалась в своих историях и переобувалась.

В итоге я просто устал это слушать и принял решение. Хватит уже этих интриг, слухов и т. д. ! Плохо, что эфир не резиновый и вы не увидели основную причину. 🤷🏽‍♂

P. s. Мне не хочется каждый раз возиться в этой грязи и объяснять что-то. Поймите, вы смотрите 1,5 часовую серию, а мы проживаем её за неделею!»

Фанатки шоу решение Крида выгнать Алису Лисс подержали, а вот по поводу ухода Николь сожалеют, считая, что она была «хорошей девочкой».