Почему на самом деле Крид прогнал альбиноску Лисс 

Идет шестой сезон шоу «Холостяк», в котором девушки борются за сердце Егора Крида. Накануне певец выгнал из шоу девушку-альбиноса Алису Лисс. И пользователи немедленно решили, что все дело в сплетнях о Николь: Лисс соврала, что та гадала на бывшего. Во всяком случае именно такая версия попала в полуторачасовой хронометраж передачи.
Но Крид напрочь опроверг эту теорию. Он написал об истинной причине расставания с Лисс:
«Расставим точки над и. С Лис я попрощался не из-за того, что она сказала мне о том, что Николь гадала на бывшего, так как у неё остались чувства. Не из-за того, что она с уверенностью (внимание — без камер, после футбольного матча) сказала мне, что у Николь есть за проектом ещё другой мужчина, у которого есть девушка🤦🏽♂️.
Уже неважно, Николь мне соврала или нет. Бог ей судья. Суть в другом.
Наш разговор втроём на проекте длился минут 40. И Алиса, к моему сожалению, постоянно меняла свои точки зрения, путалась в своих историях и переобувалась.
В итоге я просто устал это слушать и принял решение. Хватит уже этих интриг, слухов и т. д. ! Плохо, что эфир не резиновый и вы не увидели основную причину. 🤷🏽♂
P. s. Мне не хочется каждый раз возиться в этой грязи и объяснять что-то. Поймите, вы смотрите 1,5 часовую серию, а мы проживаем её за неделею!»
Фанатки шоу решение Крида выгнать Алису Лисс подержали, а вот по поводу ухода Николь сожалеют, считая, что она была «хорошей девочкой».
Это дичь, такая дичь от которой становится страшно и стыдно. Страшно за то, что если завтра такой жертвой окажусь я общественность скажет « заслужила!» и только ленивый не плюнет на могилу. Особо умные уже устроили ор про тупых феминисток и их дебильные акции протеста. Очнитесь!Речь о жизни и зверской смерти. Интересно, что сказали бы крикуны если бы это была их сестра, или близкая подруга. И нет, как бы им не хотелось, эта история не научит нас прятать тела, стыдится себя и молча «давать по требованию» сидя тише мыши. Эта история научит бороться за себя, своё тело, своё право выражать мысли. #этонеповодубить
Напомним, что в скором времени ТНТ запускает аналог шоу «Холостяк». На этот раз главным призом для участников будет не мужчина, а женщина. И имя этой разбивательницы сердец уже известно — это Ольга Бузова. Съемки передачи начнутся летом в теплой стране, название которой держится в тайне.