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У Божены Рынской поползло лицо
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У Божены Рынской поползло лицо 

Дни.ру 4 часа назад
Божена Рынска призналась в проблемах с внешностью. Журналистка опубликовала фотографии, которые произвели фурор.
Божена Рынска вместе со своим избранником Игорем Малашенко отдыхает в Америке. Из солнечного Майами журналистка с завидной регулярностью выкладывает фотографии на своих страничках в социальных сетях. Божена демонстрирует летние туалеты светлых тонов и затейливые головные уборы.
Многочисленные подписчики пришли в восторг от внешнего вида Рынской. Фанаты осыпали блогера комплиментами. При этом сама Божена призналась, что недовольна состоянием своей кожи. "Впрочем, кожа прекрасно выравнивается фотошопом, а вот овал более хитрая история, — его почти невозможно подтянуть с помощью техники. И на этих фотографиях никакого фотошопа по контуру лица нет. Это естественное состояние моего лица сейчас, несмотря на то, что мой тип очень склонен к возрастному птозу. У меня мягкое лицо, и тип старения соответственный. Лицо ползет", — призналась Божена Рынска.
Несмотря на признание в несовершенствах, журналистка все равно получила порцию восторженных отзывов. "Ну невероятно хороша!", "Просто очаровательно лицо выглядит!", "Вы очень красивая!", "Выглядите — мечта. Свежая и стройная!" — высказались поклонники в социальной сети Facebook.
facebook.com
Отметим, что еще месяц назад Божена Рынска находилась в России и болела. Блогер подхватила грипп. "Домработница пришла, не долечившись, кашляя. Через 2 дня закашляла я, потом узлы стали болеть, температура противнейшая — 37,2. И уже с ночи пятницы кашляю, чихаю, плохо 🛏. И вместо того, чтобы делами заниматься, лежу-лежу-лежу без сил в затемненной спальне. Ей-богу, нет сил дожить до весны", — пожаловалась расстроенная Божена. К счастью, Рынска сумела справиться с недугом.
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