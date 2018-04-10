Буланова рассказала о возможной беременности

Татьяна Буланова откровенно рассказала, что всерьез думала о том, чтобы родить дочь. К тому же певица заявила, что вновь открыта для отношений, но при этом ей уже не хотелось бы выходить замуж. Она отметила, что предложений руки и сердца поступает очень много, но штамп для нее теперь не имеет никакого значения, а важно лишь, чтобы рядом был человек, который готов заботиться и дарить свою любовь.

Также 49-летняя певица рассказала, что всерьез была озабочена мыслью родить дочь, ведь у нее уже есть два сына, но пришла к выводу, что лучше дождаться внуков. Популярная артистка восхищается своими сыновьями и их самостоятельностью, поэтому уверена, что старший не заставит её долго ждать.