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Буланова рассказала о возможной беременности
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Буланова рассказала о возможной беременности 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Татьяна Буланова откровенно рассказала, что всерьез думала о том, чтобы родить дочь. К тому же певица заявила, что вновь открыта для отношений, но при этом ей уже не хотелось бы выходить замуж. Она отметила, что предложений руки и сердца поступает очень много, но штамп для нее теперь не имеет никакого значения, а важно лишь, чтобы рядом был человек, который готов заботиться и дарить свою любовь.
Также 49-летняя певица рассказала, что всерьез была озабочена мыслью родить дочь, ведь у нее уже есть два сына, но пришла к выводу, что лучше дождаться внуков. Популярная артистка восхищается своими сыновьями и их самостоятельностью, поэтому уверена, что старший не заставит её долго ждать.
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