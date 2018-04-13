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Водяновой сообщили о смерти особенной сестры
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Водяновой сообщили о смерти особенной сестры 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Наталья Водянова рассказала о своей особенной сестре Оксане. У девушки глубокий аутизм и ДЦП.
С младшей сестрой Оксаной Наталья Водянова провела все детство. Все дело в том, что мать у девочек работала, а отца у них не было.
"70% мужчин не выдерживают этот вызов судьбы. Одинокие мамы подчас не могут уделять должное время и внимание малышу — они заняты выживанием, зарабатыванием на жизнь. Хорошо, если есть бабушка, которая сможет сидеть с таким ребенком. А если нет?" — задала риторический вопрос Водянова.
Модель вспомнила, что вместе с сестрой пережила много неприятных моментов.
"Я знаю, что такое косые взгляды, плевки, ругань, что такое абсолютная бедность, от которой ты не можешь отгородить ни себя, ни ребенка. Пенсия мизерная, в сад ребенка не берут… А если и берут, то особенному ребенку там может быть очень плохо, если нет подготовленных специалистов", — отметила модель.
Наталья рассказала, как Оксану отдали в школу, но она там так плохо себя чувствовала, что ей прямо сказали о смерти девочки, если ту не забрать из учреждения.
"Когда Оксана приходила в школу (у сестры глубокий аутизм и церебральный паралич), она начинала плакать — и это продолжалось до того момента, пока мы не приходили за ней. Нам сказали, что если мы не заберем ее, то она просто умрет, потому что каждый раз просто обессиливает себя своими рыданиями", — цитирует Наталью Водянову Letidor.
В заключение манекенщица высказала убеждение: "Понимаете, это не Оксана или какой-нибудь другой ребенок с аутизмом должен адаптироваться к системе. Это система должна адаптироваться к нему!"
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