В королевской семье появилась модель Playboy

В королевской семье появилась голая модель Playboy

Кронпринц Норвегии Хокон Магнус в свое время женился на девушке из простой семьи Метте-Марит. Девушка эта хорошим поведением не славилась, вела веселенький образ жизни и даже успела обзавестись внебрачным сыном.

Впоследствии, когда Хокон пригрозил родителям, что отречется от престола, если ему не дадут жениться на Метте-Марит, блондинке пришлось принести покаяние нации и попросить у всех прощения. Норвежцы поступок блондинки оценили и ее непростое прошлое забыли.

@julianesnekkestad

Теперь же в королевском семействе новые проблемы. Внебрачный сын Метте-Марит, 21-летний Мариус Берг, завел себе возлюбленную из числа тех, кого в царских палатах обычно не принимают. Между тем красотка Джулиан Стеккстад, которая является звездой Playboy и считается бикини— и топлес-моделью, уже успела посетить монарший дом.

Из микроблога девушки становится понятно, что она побывала в официальной резиденции королей. Правда, девушка удалила снимки после того, как в Сеть просочилась информация о ее отношениях с Мариусом. При этом откровенные кадры из своих фотосессий Стеккстад убирать не торопится.

Кроме того, она славится достаточно агрессивными и нецензурными комментариями к отзывам своих подписчиков в Instagram.

@julianesnekkestad

Парень и Джулиан познакомились в Калифорнии, откуда спустя некоторое время переехали в Лондон. Случилось это еще до Рождества.

К слову, в детстве Мариус участвовал в официальных мероприятиях монаршей семьи. Но как только он достиг 20-летия, королевский двор сделал официальное заявление, что Мариус больше не будет заниматься представительской деятельностью, после чего профиль молодого человека был удален с официального сайта Магнусов.