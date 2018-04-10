Ещё
В королевской семье появилась модель Playboy
Далее:
Читайте также:
Ещё

В королевской семье появилась голая модель Playboy 

Рамблер 29 минут назад
Фото: @julianesnekkestad
Кронпринц Норвегии Хокон Магнус в свое время женился на девушке из простой семьи Метте-Марит. Девушка эта хорошим поведением не славилась, вела веселенький образ жизни и даже успела обзавестись внебрачным сыном.
Впоследствии, когда Хокон пригрозил родителям, что отречется от престола, если ему не дадут жениться на Метте-Марит, блондинке пришлось принести покаяние нации и попросить у всех прощения. Норвежцы поступок блондинки оценили и ее непростое прошлое забыли.
@julianesnekkestad
Теперь же в королевском семействе новые проблемы. Внебрачный сын Метте-Марит, 21-летний Мариус Берг, завел себе возлюбленную из числа тех, кого в царских палатах обычно не принимают. Между тем красотка Джулиан Стеккстад, которая является звездой Playboy и считается бикини— и топлес-моделью, уже успела посетить монарший дом.
Из микроблога девушки становится понятно, что она побывала в официальной резиденции королей. Правда, девушка удалила снимки после того, как в Сеть просочилась информация о ее отношениях с Мариусом. При этом откровенные кадры из своих фотосессий Стеккстад убирать не торопится.
Кроме того, она славится достаточно агрессивными и нецензурными комментариями к отзывам своих подписчиков в Instagram.
@julianesnekkestad
Парень и Джулиан познакомились в Калифорнии, откуда спустя некоторое время переехали в Лондон. Случилось это еще до Рождества.
К слову, в детстве Мариус участвовал в официальных мероприятиях монаршей семьи. Но как только он достиг 20-летия, королевский двор сделал официальное заявление, что Мариус больше не будет заниматься представительской деятельностью, после чего профиль молодого человека был удален с официального сайта Магнусов.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Божены Рынской поползло лицо42
У полуголой Водонаевой оценили ягодицы4
Почему на самом деле Крид прогнал альбиноску Лисс5
Отец показал голое фото Бузовой52
5 самых верных мужчин по знаку зодиака1
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
04:36
Маргарита Грачева показала, как лечится и живет
Звёзды
03:11
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение