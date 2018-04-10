Орлову обвинили в порно и садо-мазо

Скандал вокруг фигуры Ольги Орловой не утихает. После заявления певицы и близкой подруги Жанны Фриске , что при росте 157 она весит 43 кг, Ольгу стали обвинять во вранье. Пользователи не могли поверить, что вес сорокалетней Орловой такой маленький, хотя до этого верный фанаты девушки уже просили ее остановиться и перестать худеть.

Словно в ответ на нападки злопыхателей, Ольга Орлова выложила в свой микроблог спорное фото, которое на этот раз не смогли оценить даже фанаты. На снимке девушка стоит в коленопреклоненной позе в слишком откровенном купальнике, похожем на костюм для БДСМ-игрищ, что породило комментарий:

Почти садо-мазо😉

Пользователи начали спор, слишком ли Ольга худа, но сошлись в одном: поза звезды оказалась явно неудачной.

Кроме того, Орловой стали пенять на возраст: мол, стара для таких снимков. На страничку к звезде пришли многочисленные мужчины с некорректными замечаниями. Девушки же привели в адрес Ольги нелестные сравнения:

«Всем хочется секса и быть молодыми! Так конечно фото как по вызову…»

«Ну, все, и Орлова пошла раздеваться. Ещё чуть — и в блуд».

«Да как-то смахивает на порно».

@olgaorlova1311

«Фу… что за порно… это не сюда… фу…»

«Перебор, конечно, со стойкой! Такая прекрасная! А фото, как с площадки порносьемок»

Сыну Ольги Орловой в мае исполнится 17 лет. Брак с его отцом распался в 2004 году. С тех пор певица не распространяется о своих отношениях с мужчинами.