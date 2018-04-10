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Барановская поцеловала свинью вместо мужчины
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Барановская поцеловала свинью вместо мужчины 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @baranovskaya_tv
Подписчики Юлии Барановской удивлены: ведущая выложила в свои соцсети фото, где она… целует свинью. Более того, подпись к снимку, где Барановская нежно обнимает и целует животное в пятачок, недвусмысленно гласит:
«Это любовь❤️».
Кто-то из подписчиков пошутил, что это Аршавин, кто-то оценил юмор Барановской, но многие снимок не оценили. Комментарии вроде «ужас», «жесть», «зачеем?» заполонили ленту. Многие пользователи потребовали фото поцелуев с мужчинами. Например, один отзыв звучал как крик души:
«ЮЛЯ, лучше бы с МУЖЧИНОЙ ПОЦЕЛОВАЛАСЬ!? НЕТ НИ ОДНОГО ФОТО С МУЖЧИНОЙ?🤔🤔🤔»
@baranovskaya_tv
На такие комментарии Барановская невозмутимо ответила:
«Фото поцелуев с мужчинами на других сайтах, вы ошиблись адресом».
Ранее ведущая говорила, что не ждет назад Андрея Аршавина, который оставил ее с тремя маленькими детьми. Сейчас Юлия воспитывает их в одиночестве и при этом никогда не жалуется в своих соцсетях на несправедливость жизни.
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