Седокова показала себя без макияжа 

Певица вместе с детьми недавно отдыхала в Калифорнии, но фотографиями с побережья не особенно радовала поклонников. Но в честь окончания отпуска Анна решила все же выложить памятное фото в своем микроблоге.
Снимок, на котором певица предстала в купальнике и без макияжа фанаты Седоковой встретили восторженными комментариями:
"Отлично выглядите!", "Идеальная!", "Какой классный загар, как же я люблю вид загорелой кожи!".
Вот и закончился наш маленький отпуск. Время босиком и #nomakeup, мячиком и золотыми татуировками в руках. Моника уже в школе, а мне нужно возвращаться в рабочий режим. Моя новая песня #НиСловаоНем взорвала все, что только можно и это моя первая песня с таким резонансом. Приятно 😊 Я пока в Лос Анджелесе, но до меня уже доходят слухи о наших будущих планах 😝 Спасибо 🙏🏼 Я очень вас #LOVE ❤️
Также поклонники отметили, что многодетная мама находится в прекрасной физической форме и хороша без макияжа.