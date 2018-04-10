Седокова показала себя без макияжа

Певица вместе с детьми недавно отдыхала в Калифорнии, но фотографиями с побережья не особенно радовала поклонников. Но в честь окончания отпуска Анна решила все же выложить памятное фото в своем микроблоге.

Снимок, на котором певица предстала в купальнике и без макияжа фанаты Седоковой встретили восторженными комментариями:

"Отлично выглядите!", "Идеальная!", "Какой классный загар, как же я люблю вид загорелой кожи!".

Также поклонники отметили, что многодетная мама находится в прекрасной физической форме и хороша без макияжа.