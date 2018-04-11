Пынзарь с алыми волосами сравнили с порнозвездой

Дарья Пынзарь поставила необычный эксперимент: для фотосессии покрасила волосы в алый цвет. Большинство подписчиков после этого сравнило звезду «Дома-2» с русалочкой Ариэль и с Джессикой Рэббит из романа «Кто подставил Кролика Роджера».

@darya_pinzar86

Но многим образ с красными волосами совсем не пришелся по душе. Подписчики заметили, что блондинкой Дарье идет гораздо больше. Кроме того, поклонников возмутило, что со времен «Дома-2» в Пынзарь «не осталось ничего настоящего».

Злые языки отметили, что Дарья Пынзарь поправилась, а кроме того решили, что в фотосессии девушка выглядит вульгарно и похожа на порнозвезду:

«Нет не идет, это вульгарно!»

«На порно звезду смахиваешь».

@darya_pinzar86

Бывшая участница «Дома-2» сейчас проживает в Турции вместе с мужем и двумя сыновьями. Сюда семья планирует перебраться на ПМЖ и в данный момент подыскивает подходящее жилье для покупки.