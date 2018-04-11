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Пынзарь с алыми волосами сравнили с порнозвездой
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Пынзарь с алыми волосами сравнили с порнозвездой 

Рамблер 8 часов назад
Фото: @darya_pinzar86
Дарья Пынзарь поставила необычный эксперимент: для фотосессии покрасила волосы в алый цвет. Большинство подписчиков после этого сравнило звезду «Дома-2» с русалочкой Ариэль и с Джессикой Рэббит из романа «Кто подставил Кролика Роджера».
@darya_pinzar86
Но многим образ с красными волосами совсем не пришелся по душе. Подписчики заметили, что блондинкой Дарье идет гораздо больше. Кроме того, поклонников возмутило, что со времен «Дома-2» в Пынзарь «не осталось ничего настоящего».
Злые языки отметили, что Дарья Пынзарь поправилась, а кроме того решили, что в фотосессии девушка выглядит вульгарно и похожа на порнозвезду:
«Нет не идет, это вульгарно!»
«На порно звезду смахиваешь».
@darya_pinzar86
Бывшая участница «Дома-2» сейчас проживает в Турции вместе с мужем и двумя сыновьями. Сюда семья планирует перебраться на ПМЖ и в данный момент подыскивает подходящее жилье для покупки.
Женский форум
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