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41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
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41-летняя Гусева разделась на радость фанатам 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @_ekaterinaguseva_
9 июля Екатерине Гусевой исполнится 42 года. Актриса всегда подчеркивала свою скромность, утверждала, что ей не нужны золото-бриллианты, потому что главное ее украшение обручальное кольцо. В ее соцсетях нет фото в купальниках и даже мини-юбок. Девушка носит элегантные платья, нередко отдавая предпочтения нарядам в пол.
Екатерина уже больше 20 лет состоит в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным, от которого воспитывает сына 1998 года рождения и дочку, появившуюся на свет в 2010-м.
Тем не менее, материнство не повредило формам Гусевой. Оказалось, что всегда такая застенчивая Екатерина готова раздеться ради искусства. Что она и сделала для спектакля «Римская комедия» в театре Моссовета, который состоится 11 апреля.
@_ekaterinaguseva_
На афише Екатерина Гусева предстает в восточном наряде, который позволяет вдоволь насладиться видом подтянутого пресса актрисы. Даже хейтеры не нашлись, какую гадость написать в микроблоге звезды, все без исключения отзывы полны восхищения.
Женский форум
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