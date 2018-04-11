41-летняя Гусева разделась на радость фанатам

9 июля Екатерине Гусевой исполнится 42 года. Актриса всегда подчеркивала свою скромность, утверждала, что ей не нужны золото-бриллианты, потому что главное ее украшение обручальное кольцо. В ее соцсетях нет фото в купальниках и даже мини-юбок. Девушка носит элегантные платья, нередко отдавая предпочтения нарядам в пол.

Екатерина уже больше 20 лет состоит в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным , от которого воспитывает сына 1998 года рождения и дочку, появившуюся на свет в 2010-м.

Тем не менее, материнство не повредило формам Гусевой. Оказалось, что всегда такая застенчивая Екатерина готова раздеться ради искусства. Что она и сделала для спектакля «Римская комедия» в театре Моссовета, который состоится 11 апреля.

@_ekaterinaguseva_

На афише Екатерина Гусева предстает в восточном наряде, который позволяет вдоволь насладиться видом подтянутого пресса актрисы. Даже хейтеры не нашлись, какую гадость написать в микроблоге звезды, все без исключения отзывы полны восхищения.