Бабкину попросили похудеть и не фотографироваться 

58-летняя Надежда Бабкина долго держалась в образе русской справной красавицы, но потом внезапно решила похудеть и сделать пластику. Это вызвало резкую критику фанатов, которые решили, что ее новый типаж не соответствует народному типажу.
Тем не менее время и конституция взяли свое. Новое фото, которым артистка поделилась в соцсетях, удивило поклонников. Бабкина показалась им слишком располневшей, поэтому они не стали стесняться в выражениях:
«Боже, что ж так ее разнесло-то?»
«Почему такая огромная?!?! Разнесло ужас как?!?»
«Никакая не эффектная. Просто толстая. Надо худеть».
«Солоха вся сладкая и Гладкая была, а это пузырь раздутый».
«Вот-вот лопнете, что такое?!»
«Что с Надеждой?Нет никакой надежды похудеть».
«ВЫ БЫЛИ ОЧЕНЬ КРАСИВОЙ; НАДЕЖДА, КОГДА БЫЛИ СТРОЙНОЙ! ЗАЧЕМ ВАМ ЭТА МАССА НА СЕБЕ…?»
«Располнела. Мужа надо пожалеть. Вот как Пугачёва жертвует ради Галкина молодого».
Встречались и еще более нетактичные комментаторы, которые высказывались в адрес лица Надежды и рекомендовали ей сделать уколы красоты. Некоторые из них носили такой характер:
«На Борьку Моисеева похожа)»
«Не фотографируйтесь пожалуйста Больше близко!»
К слову, комментарий про мужа и про Пугачеву с Галкиным прозвучал не зря. Сожитель Бабкиной Евгений Гор в этом году отметил 38-летие, то есть он младше своей возлюбленной на 20 лет.