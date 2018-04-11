Бабкину попросили похудеть и не фотографироваться

58-летняя Надежда Бабкина долго держалась в образе русской справной красавицы, но потом внезапно решила похудеть и сделать пластику. Это вызвало резкую критику фанатов, которые решили, что ее новый типаж не соответствует народному типажу.

Тем не менее время и конституция взяли свое. Новое фото, которым артистка поделилась в соцсетях, удивило поклонников. Бабкина показалась им слишком располневшей, поэтому они не стали стесняться в выражениях:

«Боже, что ж так ее разнесло-то?»

«Почему такая огромная?!?! Разнесло ужас как?!?»

«Никакая не эффектная. Просто толстая. Надо худеть».

«Солоха вся сладкая и Гладкая была, а это пузырь раздутый».

«Вот-вот лопнете, что такое?!»

«Что с Надеждой?Нет никакой надежды похудеть».

«ВЫ БЫЛИ ОЧЕНЬ КРАСИВОЙ; НАДЕЖДА, КОГДА БЫЛИ СТРОЙНОЙ! ЗАЧЕМ ВАМ ЭТА МАССА НА СЕБЕ…?»

«Располнела. Мужа надо пожалеть. Вот как Пугачёва жертвует ради Галкина молодого».

Встречались и еще более нетактичные комментаторы, которые высказывались в адрес лица Надежды и рекомендовали ей сделать уколы красоты. Некоторые из них носили такой характер:

«На Борьку Моисеева похожа)»

«Не фотографируйтесь пожалуйста Больше близко!»