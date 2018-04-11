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«За это и муж любит»: Муцениеце сняли на шесте
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«За это и муж любит»: Муцениеце сняли на шесте 

Рамблер 6 часов назад
Фото: @agataagata
Агата Муцениеце после рождения двоих детей в браке с Павлом Прилучным старательно следит за весом и за фигурой. Недавно актриса объявила, что будет участвовать в марафоне по похудению и каждую неделю публиковать снимки с весов.
В числе занятий, которые помогают Муцениеце оставаться в форме — упражнения на пилоне, который в простонародье даже сами тренеры называют гораздо более понятным словом «шест». Выкладывая в соцсети снимок со своих занятий, Агата все же сделала акцент, что занимается на пилоне, чем породила дискуссию среди своих подписчиков.
Они долго пытались выяснить, чем одно слово отличается от другого и в итоге пришли к выводу, что это, конечно, синонимы, но слово «шест» больше ассоциируется со стриптизом и проститутками.
@agataagata
Наряду с восторгами, которые вызвали достижения Агата Муцениеце на пилоне, не обошлось и без едких комментариев вроде:
«Это в сексе с мужем помогает? 😂😂😂»
или:
«А, от чего ее муж любиттттт-то…поняла😀😀😀😀😀😀😀😹💖»
Женский форум
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