«За это и муж любит»: Муцениеце сняли на шесте

Агата Муцениеце после рождения двоих детей в браке с Павлом Прилучным старательно следит за весом и за фигурой. Недавно актриса объявила, что будет участвовать в марафоне по похудению и каждую неделю публиковать снимки с весов.

В числе занятий, которые помогают Муцениеце оставаться в форме — упражнения на пилоне, который в простонародье даже сами тренеры называют гораздо более понятным словом «шест». Выкладывая в соцсети снимок со своих занятий, Агата все же сделала акцент, что занимается на пилоне, чем породила дискуссию среди своих подписчиков.

Они долго пытались выяснить, чем одно слово отличается от другого и в итоге пришли к выводу, что это, конечно, синонимы, но слово «шест» больше ассоциируется со стриптизом и проститутками.

@agataagata

Наряду с восторгами, которые вызвали достижения Агата Муцениеце на пилоне, не обошлось и без едких комментариев вроде:

«Это в сексе с мужем помогает? 😂😂😂»

или: