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Диброву перестали узнавать люди
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Диброву перестали узнавать люди 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @polinadibrova / @katyamironova
Полина Диброва призналась, что на днях сразу несколько людей ее не узнали. Попросту перепутали с 20-летней девочкой. После этого Полина, которая уже является матерью троих детей, задумалась, в чем причина. И пришла к выводу, что все дело в макияже.
Раньше, по признанию девушки, она чувствовала себя во всеоружии только в том случае, если у нее были прическа и «активный» макияж. Теперь же в арсенале Дибровой лишь легкий BB-крем, тушь для ресниц и губная помада. По мнению Полины, они расставляют на ее лице правильные акценты. Жена известного шоумена задается вопросом:
«Так у всех ближе к 30? В 17 выглядеть на 30, а в 30 на 17 😂🤦🏼‍♀️ Какие только эксперименты с косметикой не перенесло это Лицо»
Кстати, делясь своими рецептами красоты, Полина Диброва также отметила, что по утрам важно благодарить любимого мужа за приятное пробуждение. Поцелуйчик и признание в любви, по ее мнению, должны прилагаться.
Женский форум
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