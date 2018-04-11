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Вместо мамы: 7 знаменитых отцов-одиночек
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Вместо мамы: 7 знаменитых отцов-одиночек 

Рамблер 3 часа назад
Сегодня эти папы благодарят судьбу за своих детей и делают все возможное, чтобы они были счастливы.
1/9  В 2011 году певец Филипп Киркоров объявил в прямом эфире передачи "Что? Где? Когда?", что впервые стал отцом, но почему-то ему мало кто поверил. Вскоре для убедительности он выложил фото с крестин дочери Аллы-Виктории. А через год у певца родился сын Мартин-Кристин. Оба ребенка появились на свет с помощью суррогатной матери.
Фото:
2/9  В 2010 году футболист Криштиану Роналду удивил поклонников, заявив, что у него родился сын, при этом его девушка Ирина Шейк не была беременна. Кто мама мальчика так и осталось загадкой.
Фото:
3/9  Говорили, что малыш родился в результате интрижки с официанткой из Лос-Анджелеса, или что ребенка родила суррогатная мать. Как бы там ни было, но Роналду воспитывал сына сам и отлично с этим справлялся. Сегодня у него новая девушка, она родила ему еще двоих детей.
Фото:
4/9  Сергей Лазарев два года скрывал от общественности, что стал папой, а признался он, когда журналисты сами все разузнали. Такая таинственность обусловлена тем, что звездный папа оберегал малыша от излишнего внимания, так говорит сам Сергей. Но многие уверены, что все из-за того, что Лазарев скрывает маму мальчика.
Фото:
5/9  При разводе с бывшей фотомоделью Марией Тишковой теннисист Евгений Кафельников настаивал на праве единоличной опеки над их общей дочерью Алесей, которой тогда было всего три года. О причинах такого жесткого решения ничего неизвестно. В результате бракоразводного процесса Тишкова согласилась отдать дочь бывшему мужу.
Фото:
6/9  Кафельников приложил все усилия, чтобы его дочь ни в чем не нуждалась. Получив поддержку отца, девочка крепко встала на ноги и теперь с успехом строит модельную карьеру в Англии. Однако не все так безоблачно: недавно британские СМИ, что у Алеси анорексия и проблемы с наркотиками.
Фото:
7/9  Платон, сын телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске, остался без мамы, когда ему было всего два года. Именно с того момента Шепелев старается оберегать сына от прессы и семейных скандалов. Несмотря на все сложности, в своем блоге Дмитрий регулярно пишет о том, как он счастлив быть родителем.
Фото:
8/9  Долгое время отцом-одиночкой был актер Константин Хабенский. Его жена Анастасия Смирнова скончалась от рака, когда их сыну Ивану было чуть больше года. Пять лет Хабенский воспитывал ребенка сам, параллельно строил успешную карьеру и занимался благотворительностью. Сегодня Константин счастлив в браке с актрисой Ольгой Литвиновой.
Фото:
9/9  Брак Лиама Нисона и Наташи Ричардсон в Голливуде считали идеальным, но в 2009 году Наташа погибла из-за серьезной черепно-мозговой травмы, которую получила на горнолыжном курорте. Актер не раз признавался, что справиться с этой потерей ему помогли его сыновья.
Фото:
Одни стали отцами-одиночками по собственному желанию, воспользовавшись услугами суррогатных матерей, другие приняли решение после развода оставить детей себе, а кто-то — из-за трагических обстоятельств.
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