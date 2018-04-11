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Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
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Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Гостьей очередного шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ станет певица Маша Распутина. Она приоткроет завесу тайны личной жизни, двух совершенно разных браков, сценической карьеры и отношений с коллегами. Например, впервые после смерти первого мужа Владимира Ермакова артистка решила рассказать об обидах и трудностях, возникших между ними, назвала причину, по которой пожалела о заключении брака уже через год после свадьбы, и объяснила, зачем муж-продюсер настраивал ее против общей дочери Лиды.
"Мне все всегда говорили: "Да брось ты этого козла!" — вспоминает Маша. — Его все козлом называли. Он и сдох, как собака. Просто ему недодали каких-то 100 долларов, он с пеной у рта упал и коньки отбросил. А при жизни Ермаков постоянно внушал дочери Лиде, что я такая-сякая. На ее больные мозги — еще и это! Он сам изуродовал свою дочь!"
Что касается "изуродованной дочери", Распутина говорит о ней так: "Лида — моя боль. Постоянная зубная боль. У нее могут быть какие-то голоса, какие-то галлюцинации. Когда я забираю ее к себе (из клиники для душевнобольных. — Прим. ред.), она находится 10-15 дней, и в первую половину еще ничего, а потом начинает съезжать".
Лиду, по словам певицы, пришлось оставить без квартиры, после того как "в первый же день там оказался ее физиологический отец".
Теперь Лида — одна из претенденток на четырехкомнатную квартиру. "Если ей положено по закону, то пусть будет", — считает артистка.
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