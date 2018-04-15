Ким Кардашьян снова уличили в редактировании фото

Светская львица и звезда телешоу Ким Кардашьян опубликовала в соцсетях снимок, который в очередной раз стал предметом скандала среди ее подписчиков. Пользователи обвиняют девушку в том, что та постоянно редактирует свои снимки.

Кое-кто из ее подписчиков обратил внимание на осиную талию, а кто-то и вовсе спросил: "А с рукой-то что?!".

Девушка заявила, что делает только стилевую обработку с помощью фильтров, которые "добавляют несовершенства".

Ким Кардашьян регулярно обвиняют в чрезмерном использовании фотошопа и не только. Многие считают, что внешний вид ее тела — это результат бесчисленного количества операций, но сама звезда парирует подобные обвинения и продолжает утверждать, что ее внешность — дело рук природы и не более того.