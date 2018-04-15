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Ким Кардашьян снова уличили в редактировании фото
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Ким Кардашьян снова уличили в редактировании фото 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @kimkardashian
Светская львица и звезда телешоу Ким Кардашьян опубликовала в соцсетях снимок, который в очередной раз стал предметом скандала среди ее подписчиков. Пользователи обвиняют девушку в том, что та постоянно редактирует свои снимки.
Кое-кто из ее подписчиков обратил внимание на осиную талию, а кто-то и вовсе спросил: "А с рукой-то что?!".
Девушка заявила, что делает только стилевую обработку с помощью фильтров, которые "добавляют несовершенства".
Ким Кардашьян регулярно обвиняют в чрезмерном использовании фотошопа и не только. Многие считают, что внешний вид ее тела — это результат бесчисленного количества операций, но сама звезда парирует подобные обвинения и продолжает утверждать, что ее внешность — дело рук природы и не более того.
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