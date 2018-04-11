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Безрукова рассказала о последних днях сына
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Безрукова рассказала о последних днях сына 

Рамблер 1 час назад
Фото: @irina_bezrukova_official
В 2015 году не стало единственного сына Ирины Безруковой Андрея. Мальчик родился от ее первого брака с Игорем Ливановым. К слову, до этого Ливанов уже успел потерять дочь и жену в железнодорожной катастрофе. Но к моменту, когда умер Андрей, актер уже воспитывал еще одного сына от жены Ольги, которая к тому же находилась в ожидании второго ребенка. Для Ирины же Андрей был единственным сыном.
Незадолго до трагедии парень выразил желание отдохнуть во Вьетнаме, так как очень хотел посмотреть на древние достопримечательности этой страны. В отпуск они с Ириной полетели вместе.
«Мы с ним невероятно много путешествовали. Где мы только ни были, даже в Мексике. Когда ему было немного за 20, я поняла, что научить его уже ничему не могу. Андрея никогда не интересовали тусовки, он не пил, не курил», — поделилась актриса.
Во Вьетнаме Ирина подцепила какой-то вирус, и Андрей ни на шаг не отходил от ее кровати. Когда Безруковой стало легче, они все же смогли посмотреть те места, ради которых приехали.
После возвращения на родину Андрей тоже занедужил, но температура у него была невысокая, 37,2, и Ирина вместе с Сергеем Безруковым вместе уехали на гастроли в Иркутск. Но мать с сыном все время были на связи, он не жаловался на здоровье. Тревогу актриса забила, кога молодой человек перестал отвечать на сообщения:
«Я понимаю, что прошло полдня, я пишу sms — он не отвечает. Подумала: «Ну, может, работает». Когда прошло еще часов 12, я начала нервничать. Позвонила подруге, она приехала к нам домой, Андрей не открывал. Я попросила взломать дверь, вскрыть. Подруга пригласила участкового, еще какие-то службы. Они как-то через окно проникли, оно было приоткрыто. В квартиру зашли моя подруга, директор театра, участковый. Они увидели, что Андрей лежит на полу. У него на голове была ранка, вмятинка небольшая», — поделилась Ирина Безрукова.
Женщина предполагает, что ее сын поскользнулся на плитке и упал. Во всяком случае версии о том, что в доме еще кто-то присутствовал, не подтвердились.
«Оступился, ударился головой. Вызвали скорую помощь, врачи сказали, что нет никаких следов чужого присутствия, отравления тоже нет. И человека нет…» — заключила Ирина.
Все это она поведала в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия».
Сегодня женщина признается, что каждый день не знает, зачем и для чего ее жизнь.
Женский форум
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