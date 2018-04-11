В Сети решили: Воля неправильно воспитывает дочь 

Павел Воля поделился в соцсетях фото, где показал, как его дочери красят ногти. Под снимком шоумен написал:
«Сегодня перекрываем ногти. Такой день. На вечер запланировали спать под столом».
Однако некоторые подписчики вместо того, чтобы умилиться, раскритиковали Волю. Они решили, что девочка, которой 6 мая исполнится три года, еще слишком мала для маникюра. В адрес Павла и его упруги Ляйсан Утяшевой даже написали нелестные и оскорбительные комментарии.
@pavelvolyaofficial
К счастью для звездного семейства, нашлись и те, кто оценил, что Павел владеет «сленгом»:
«Перекрываем ногти…так только девочки говорят…»
Кроме того, решили некоторые подписчицы Воли, такое отношение вполне позволяет Павлу быть не отцом, а папочкой.
К слову, действительно детям можно не все лаки. Для детского маникюра делают специальные лаки на воной основе, но Павел Воля не уточнил, какое именно покрытие на ноготочках его маленькой дочери.