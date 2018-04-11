Мэрайя Кэри страдает биполярным расстройством

В интервью американскому журналу People популярная певица Мэрайя Кэри рассказала о многолетней борьбе с биполярным расстройством второго типа.

По словам Мэрайи, диагноз ей поставили еще в 2001 году, но она долгое время не могла в это поверить.

"Я отрицала свой диагноз и жила в изоляции и страхе, что кто-то меня разоблачит", — поделилась певица.

Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey) 11 Апр 2018 в 3:58 PDT

"В конце концов я не выдержала и обратилась за лечением. Я окружила себя позитивными людьми и вновь занялась любимым делом".

Сейчас звезда работает над своим пятнадцатым студийным альбомом.

Болезнь Мэрайи в разные периоды проявляется по-разному: депрессия сменяется гипоманией. Справится с перепадами настроения певице помогают специальные таблетки.