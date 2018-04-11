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Мэрайя Кэри страдает биполярным расстройством
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Мэрайя Кэри страдает биполярным расстройством 

Рамблер 8 часов назад
Фото: @mariahcarey
В интервью американскому журналу People популярная певица Мэрайя Кэри рассказала о многолетней борьбе с биполярным расстройством второго типа.
По словам Мэрайи, диагноз ей поставили еще в 2001 году, но она долгое время не могла в это поверить.
"Я отрицала свой диагноз и жила в изоляции и страхе, что кто-то меня разоблачит", — поделилась певица.
"В конце концов я не выдержала и обратилась за лечением. Я окружила себя позитивными людьми и вновь занялась любимым делом".
Сейчас звезда работает над своим пятнадцатым студийным альбомом.
Болезнь Мэрайи в разные периоды проявляется по-разному: депрессия сменяется гипоманией. Справится с перепадами настроения певице помогают специальные таблетки.
"Благодаря медикаментам я не чувствую себя усталой и разбитой", — говорит певица.
Женский форум
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