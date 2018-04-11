Опухшую Волочкову подняли на смех из-за фото в покрывале

Анастасия Волочкова поделилась странным снимком в социальных сетях. Некоторые подписчики не только не поняли посыл публикации, но и заподозрили у балерины пагубное пристрастие.

Танцовщица выложила Instagram новый снимок. На фотографии Анастасия позирует в роскошном убранстве собственной спальни.

Красотка стоит на кровати, а ее нагое тело обернуто в одеяло. Обвивая стан балерины, бытовая принадлежность напоминает экстравагантное вечернее платье с открытым верхом. Блондинка лаконично и емко подписала снимок: "Домашнее утро.. ".

Поклонником понравилась идея использовать спальный предмет в качестве наряда, они похвалили звезду за креативность. "Если утром чудесное настроение, почему бы и не примерить такой же красоты, как сама Анастасия, пододеяльник! Восхищаюсь Вами!", "Вам идет простыня (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "суперская идея для фото! надо и мне также! каждый день-новый город!", — восхищались поклонники Анастасии.

Но не все фолловеры восприняли этот пост с энтузиазмом. Некоторые подписчики заподозрили за танцовщицей очень губительную для женского организма вредную привычку. "Знаете что главное на этом фото?литровая похмельная бутылка рычал-су", "как раз таки в картинку вписывается! Утро; похмелье; Венеция на покрывале! И минералка неотъемлемая часть", "Что такая опухшая, колдырила?", "Бухиня", "водочка, еще не отпустила, нашу крЫсавицу!", "Паа, пиво стоит она и вправду чтоли пьянчушка?", "Алкольвица!", "Рожа то как у пропитухи все равно", — подняли на смех балерину злопыхатели.

Добавим, что Волочкова вернулась домой из отпуска. Отдых Анастасии в Тайланде прошел на ура. Она общалась с казахским поэтом, пробовала тайскую кухню в компании местных жителей, плавала в бассейне и загорала на пляже.